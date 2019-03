Marsala, sfiorata la tragedia: vola il tetto della chiesa, fortunatamente non vi sono feriti

Sfiorata la tragedia alla periferia nord di Marsala, dove le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno scoperchiato il tetto della Chiesa Madonna delle Grazie al Puleo, in contrada Misilla, proprio di fronte ad un noto ex mobilificio ch ospita una ristorante pizzeria.

Le raffiche di vento che da ieri sera flagellano Marsala hanno staccato il rivestimento esterno del tetto della chiesa, ovvero i pannelli coibentati finto tegola, che sono stati spazzati nel raggio di un centinaio di metri. Miracolosamente le lastre, che oltre ad essere pesanti possono essere anche taglienti, non hanno colpito persone.

Sul posto, chiamati dagli abitanti delle abitazioni limitrofe, si sono portati i Vigili del Fuoco che dovranno mettere in sicurezza l’area, condizioni meteorologiche permettenti, e gli agenti della polizia muinicipale che hanno chiuso al traffico veicolare e persino al passaggio pedonale la zona per evitare che lo staccamento di altre lastre possa mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica. Si attende l’arrivo della mezzo dotato di scala aerea per raggiungere, non appena il vento accennerà a calmarsi, la sommità del tetto per vedere da vicino lo stato in cui si trova la copertura e per rimuovere preventivamente tutte quelle parti che possano staccarsi e mettere in pericolo persone e cose.