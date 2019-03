Fuga di gas nel centro storico di Marsala, evacuati gli alunni del Garibaldi

Mattinata movimentata quella vissuta oggi nel centro storico di Marsala per una fuga di gas. I vigili del fuoco, su segnalazione degli abitanti, della zona si sono portati tempestivamente sulla via Cammareri Scurti a causa di un forte odore di gas. La strada è stata subito chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Municipale nel tratto compreso tra Piazza Purgatorio e la Via Rubino.

A scopo precauzionale il Francesca Pantaleo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi ha evacuato il plesso scolastico nel Largo Partigiani Marsalesi, meglio conosciuta fra le nuove generazioni come “Piazza Palle”. Da un sopralluogo effettuato dalla squadra specializzata dei Vigili del Fuoco intervenuta da Trapani in supporto ai colleghi di Marsala la fuga di gas non ha interessato gli edifici scolastici bensì la condotta esterna di adduzione di una privata abitazione