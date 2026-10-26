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Marsala, proposta petizione popolare per il ripristino della sicurezza

Redazione26 Ottobre 2026 15:34

Il Movimento Lealtà Italiana promuove una petizione e un’istanza d’urgenza rivolta a Prefetto, Sindaco e autorità: al centro il presidio del territorio, dalla città alle contrade.

La sicurezza a Marsala diventa oggetto di una petizione popolare e di un’istanza d’urgenza promossa dal Movimento Lealtà Italiana, che si presenta come primo firmatario dell’iniziativa di cittadinanza attiva rivolta alle istituzioni e alle autorità competenti. L’obiettivo dichiarato è il ripristino immediato della sicurezza, del decoro e della legalità sull’intero territorio comunale, dal centro storico fino alle contrade più popolose. Il documento porta le firme dei proponenti: Rosanna Genna, Angelo Rallo, Agostino Sata, Giuseppina Casano, Valentina Rodriquez, Giuseppa Barbera e Salvatore Martorana,

Alla base della mobilitazione c’è, secondo il movimento, un deterioramento della vivibilità urbana e un diffuso senso di insicurezza tra i residenti, soprattutto a seguito della denuncia sui social di una tuura una serie di furti e azioni violente a Marsala.  Microcriminalità, degrado e inosservanza delle regole di convivenza civile non vengono descritti come episodi isolati, ma come un’emergenza quotidiana che mette sotto pressione famiglie, commercianti e giovani. Da qui la scelta di rivolgersi a tutte le forze politiche, civiche e sociali, alle associazioni di categoria, ai comitati di quartiere e di contrada e ai singoli cittadini, perché sottoscrivano e sostengano la petizione. “La sicurezza e la legalità non hanno colore politico”, si legge nel documento, che definisce diritti inalienabili le tutele richieste e parla di una vertenza collettiva per il bene comune.

L’istanza è indirizzata a Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani, al Sindaco della Città di Marsala, al Questore della Provincia di Trapani, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani e al Presidente del Consiglio Comunale di Marsala. Tra le richieste, la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata in via esclusiva a Marsala, il potenziamento degli organici di Polizia di Stato e Carabinieri con pattugliamenti continui e presidi fissi nelle ore serali e notturne, la valutazione dell’impiego del contingente dell’Esercito nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, un Piano Comunale di Sicurezza Urbana con il ripristino dell’illuminazione pubblica e un sistema di videosorveglianza con lettori di targa collegati alle centrali operative, la riorganizzazione della Polizia Locale anche in orario notturno, l’istituzione del Protocollo di Controllo di Vicinato regolamentato da Prefettura e Comune e la convocazione straordinaria di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza.

Alberto Di Paola

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