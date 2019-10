Nasce a Marsala la prima Associazione delle Strutture Extralberghiere e Locazioni Turistiche

Abbreviata​ “A.S.E. Marsala”, così si chiama la prima Associazione nata per rappresentare un settore fin ora poco regolato, quello delle locazioni turistiche ovvero della share economy. Un fenomeno in fortissima crescita in tutta Europa.​ Secondo l’indagine Phocuswright 2015​ (Private accommodation and the New Rental Traveler), i viaggiatori europei hanno optato​ in massa​ per questa soluzione nel momento in cui hanno cercato una sistemazione per le loro​ vacanze​ (l’anno precedente, il 29% dei viaggiatori francesi, tedeschi e inglesi aveva scelto di affittare una casa intera per trascorrere le proprie vacanze).



Il precedente​ Governo M5S/Lega​ ha deciso, finalmente, di regolare questo settore.​ Con il​decreto crescita​ 2019​ (in vigore dal 30 giugno 2019) ,​ infatti,​ sono state introdotte ulteriori novità per​ le​ locazioni turistiche.E’ stato introdotto un​ codice identificativo​ per gli affitti brevi​ che deve essere abbinato a qualsiasi annuncio online.​ Tutti i codici identificativi saranno raccolti in un​ banca online​ condivisa​ tra Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate e Comuni, che consenta di arginare il fenomeno dell’evasione dal pagamento delle imposte sui redditi da locazione e della​ tassa di soggiorno​ nei casi di affitto di case vacanza.



Ad intervenire sulle locazioni turistiche sono stati anche il​ decreto sicurezza e il decreto sicurezza bis. Il dl sicurezza ha infatti introdotto l’obbligo di comunicazione alla Questura entro 24h dall’arrivo dei dati relativi agli ospiti alloggiati presso le strutture di ricezione turistica. Entro le 24 ore successive all’arrivo, le generalità degli ospiti devono essere comunicate attraverso il sito “Alloggiati Web” della Polizia di Stato, lo stesso utilizzato dai gestori delle strutture ricettive.



Guglielmo Maggio, vice Presidente A.S.E. Marsala e Amministratore della San Genesio Immobiliare, dichiara:​ Siamo lieti di aver costituito questa Associazione, il nostro obiettivo è aggregare gli​ Host​ di Marsala, rappresentarli nel rapporto con le istituzioni locali e migliorare i servizi offerti ai turisti nel rispetto della legge e delle regole.​ Come​ Host​ si intendono tutti coloro che esercitano attività di locazione turistica oppure che gestisco strutture extralberghiere.