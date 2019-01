Marsala, nasce l’Associazione culturale Nonovento: giovani per la valorizzazione del patrimonio culturale

Si è costituita, a Marsala, l’Associazione Culturale Nonovento che si pone l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, valorizzarlo e raccontarlo. A farne parte un gruppo di ragazzi che, uniti dalla voglia di fare qualcosa per la propria città e il proprio territorio, ha deciso di mettere insieme le loro varie competenze.

La scelta del nome dato al sodalizio, Nonovento, non è casuale, bensì nasce dalla volontà di aggiungersi agli altri otto (Tramontana, Ostro, Levante, Ponente, Grecale, Scirocco, Libeccio, Maestrale), per soffiare insieme, essendo il vento un elemento chiave e caratterizzante di Marsala.

Un vento che porti freschezza, il vento del movimento che scuota e unisca, che soffiando faccia da trait d’union e metta insieme le diverse risorse del territorio. Convinti che, lavorando in sinergia e collaborando, si possano creare grandi cose. Per ciò che riguarda il logo sono state utilizzate le gradazioni del Marsala pantone in quanto simbolo dei nostri colori, delle nostre tradizioni, della nostra storia e quindi della nostra identità culturale dalla quale non si può prescindere.

Nonovento è una associazione culturale senza fini politici, che vuole coinvolgere i giovani per farli divenire mezzo e azione, protagonisti e promotori, di un movimento continuo di idee che soffia da est a ovest senza preclusioni e barriere. Essere giovani non è, secondo gli associati, soltanto una condizione biologica ma una possibilità da sfruttare affinché si possano utilizzare al meglio le energie, fisiche e intellettuali, che sono tipiche dell’età.

Crescere vuol dire formarsi, conoscere vuol dire informarsi. Il nostro territorio possiede una infinità di tesori, nascosti o da riscoprire. Questo è lo scopo, raccontare la nostra storia, una storia di arte e bellezza, la storia di tutti.

Il Consiglio Direttivo è così formato: Presidente, Sara Parrinello; Vicepresidente, Achille Sammartano; Segretario, Vito Laudicina; Tesoriere, Federica Lombardo; Consigliere, Andrea Russo. Soci fondatori dell’Associazione Culturale Nonovento sono: Simona Piccione, Emanuele Salvo, Brenda Abate, Alessandra Zarzana, Riccardo Rubino, Manuel Parrinello, Valeria Lo Grasso