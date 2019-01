Marsala, fino al 28 febbraio le domande per i contributi alle Associazioni, Enti e Comitati festeggiamenti

Per attingere al contributo ordinario, per l’attività svolta nel corso dell’ultimo anno solare, Società, Associazioni, Enti, Circoli di Cultura, Centri Studi, Comitati pro-festeggiamenti, Patronati ed Associazioni operanti in campo assistenziale e mutualistico, possono scaricare on line il relativo bando.

Gli organismi associativi interessati a richiedere il contributo ordinario che, anche per il 2019, il Comune di Marsala intende assegnare. Il beneficio economico è volto a sostenere attività di promozione culturale, sociale e turistica, delle tradizioni popolari e tempo libero, nonchè per manifestazioni che assumono particolare importanza. Il termine per la presentazione delle istanze – come si legge nell’Avviso Pubblico a firma del dirigente del settore Attività Produttive – è fissato per il prossimo 28 febbraio.



Modalità e documentazioni richieste consultabili online, all’indirizzo: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29295