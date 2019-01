Marsala, avviati i lavori dell marciapiedi sul cavalcavia di via Amendola

Dallo Stadio Municipale a Porta Mazara a piedi su un nuovo e funzionale marciapiede. E’ questo l’intendimento dell”Amministrazione Comunale che rincorre, ancora una volta, il sogno di limitare se non chiudere del tutto il centro storico della Città alla circolazione veicolare.

Sono iniziati, infatti, i lavori per l’ampliamento del marciapiede destro, procedendo dalla via Amendola in direzione stadio, praticamente sul cavalcavia, e in continuità, con i lavori precedentemente eseguiti sulla stessa strada in direzione opposta. E’ previsto un terzo stralcio, la prosecuzione dell’opera nel tratto compreso fra l’incrocio con la via Gagini e piazza Matteotti.

Gli operai lavoreranno una ventina di giorni, per allargare e rendere meglio percorribile e più sicuro il cavalcavia, asse viario – non pedonale – cruciale della Città. Con questi lavori, che fanno seguito a quelli sul primo tratto di via Giulio Anca Omodei, si consentirà ai disabili e ai genitori con carrozzine per i bambini, di percorrere in tutta tranquillità l’asse viario che dalla zona Stadio conduce a Porta Mazara e viceversa. E’ in programma, infatti, di ampliare anche il tratto di via Amendola che dall’incrocio con via Gagini conduce in piazza Matteotti.