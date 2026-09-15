Marsala, Liberi: “Bike sharing e terminal intermodale in viale Fazio

I consiglieri Grillo, Abrignani e Sammartano chiedono di rendere utilizzabili le ciclostazioni già pronte e di trasferire il terminal degli autobus da Piazza del Popolo a viale Fazio.

A Marsala i lavori della stazione ferroviaria sono ormai verso la conclusione e il gruppo consiliare Liberi chiede di accelerare sul progetto della mobilità urbana. Massimo Grillo, Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano spiegano che l’obiettivo è collegare ferrovia, autobus, biciclette e parcheggi, senza più procedere con interventi separati.

Il punto centrale è il nuovo terminal intermodale nell’area della stazione, finanziato con 5,6 milioni di euro. Il progetto prevede anche lo spostamento del terminal degli autobus da Piazza del Popolo alla stazione, per creare un punto di scambio tra treno e mezzi pubblici. Nel 2024 il Comune aveva firmato un protocollo d’intesa con FS Sistemi Urbani per il recupero delle aree ferroviarie.

Fanno parte dello stesso piano anche le tre ciclostazioni già realizzate alla stazione, al Monumento ai Mille e allo Stadio, insieme alle biciclette elettriche già acquistate per il bike sharing (servizio di noleggio bici). Secondo i consiglieri, su questo si può intervenire subito, senza aspettare il terminal. Chiedono quindi alla Sindaco di verificare con gli uffici gli ultimi passaggi e di rendere operative ciclostazioni e bici elettriche nel più breve tempo possibile.

Liberi chiede poi di riprendere il confronto con FS Sistemi Urbani e di portare avanti il percorso per il nuovo affidamento del trasporto pubblico urbano. Infrastrutture e servizi, dicono, devono procedere insieme, perché il cittadino possa lasciare l’auto, usare una bici o un autobus e raggiungere la stazione con facilità. In questa prospettiva conta anche il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Birgi.

Grillo ha già chiesto un incontro alla Sindaco per mettere a disposizione atti e lavoro svolto. «Le opere appartengono alla città, non ai sindaci», sottolineano. Tre gli obiettivi indicati: rendere operativo il bike sharing, accelerare la progettazione del terminal intermodale e dare seguito al percorso sul trasporto pubblico urbano.

Alberto Di Paola

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