Marsala, incanto a lume di candele allo Stagnone tra musica e vino

Domenica 30 agosto al Kairos Stagnone concerto di arpa violino e pianoforte con degustazioni di vino

Domenica 30 agosto il Kairos Stagnone di Marsala si trasforma in un palcoscenico incantato. Palme, vigneti e un mare di candele fanno da cornice a “Incanto a Lume di Candele”, una serata pensata per chi ama le emozioni autentiche, tra note dal vivo e sapori del territorio. L’evento, unico nel suo genere in città, unisce musica e degustazione in un abbraccio suggestivo che inizia al tramonto e si accende con la notte.

L’apertura è fissata per le 18, quando gli ospiti potranno perdersi tra i filari, godendo del sole che scende sullo Stagnone. Il clou arriva alle 22, con il concerto live di arpa, violino e pianoforte, eseguito da Adriana Nicolosi, Giuseppe Di Giovanni e Vincenzo Lo Monaco. Le loro melodie, avvolte dalla luce tremolante delle candele, regaleranno un’atmosfera intima e raffinata, resa ancora più speciale da un elegante tappeto persiano bordeaux che accoglie il pubblico.

Ma la serata non è solo musica. Tre cantine del territorio – Cantina Chitarra, Baglio Diar e Cantine Vinci – offrono degustazioni dei loro vini, mentre lo stand di Olio Donna Giacoma invita a scoprire l’olio locale. Il ticket d’ingresso costa 5 euro e comprende l’accesso, il concerto, un calice con tracolla e un assaggio di vino. Aperitivi e consumazioni extra sono disponibili a parte, per chi desidera prolungare l’esperienza.

L’evento si svolge in Contrada Ettore Infersa 81, a Marsala, e la prenotazione è consigliata per garantire il posto. Una serata dove il tramonto sullo Stagnone lascia spazio alle note, e le candele diventano le protagoniste di un incanto che parla di bellezza, convivialità e territorio.

Alberto Di Paola

EVENTO RIASSUNTIVO

🕯️ Evento: Incanto a Lume di Candele – Candlelight Experience,

📍 Luogo: Kairos Stagnone, Contrada Ettore Infersa 81, Marsala,

📅 Data: domenica 30 agosto,

🕕 Apertura porte: ore 18:00,

🎻 Inizio concerto: ore 22:00,

🎟️ Prezzo biglietto: 5 euro (include concerto, calice con tracolla e un assaggio vino),

🍷 Cantine partecipanti: Cantina Chitarra, Baglio Diar, Cantine Vinci,

🫒 Stand olio: Olio Donna Giacoma,

🍸 Aperitivi e consumazioni extra: a pagamento separato,

📲 Prenotazione: consigliata.

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