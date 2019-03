Marsala, domani i funerali di Giacomo Di Girolamo

Si terranno alle ore 15:30, presso la chiesa San Francesco di Marsala (accanto al vecchio ospedale) i funerali di Giacomo Di Girolamo, il 35 enne morto al Pronto soccorso in “circostanze strane”.

Giacomo Di Girolamo, una vita trascorsa tra il mare e gli affetti familiari, comandante di un peschereccio, marito e padre amorevole di 2 figli, di 9 e di 2, è morto in Pronto Soccorso, mentre attendeva di essere visitato. L’uomo sarebbe giunto al triage del Paolo Borsellino di Marsala accusando un forte dolore al petto. Qui il personale, pare infermieristico, gli hanno eseguito gli esami di routine (pressione, battuto, elettrocardiogramma) e in base ai risultati gli avrebbero attribuito un “codice verde”, paziente non in pericolo di vita.

Pochi minuti dopo si è accascia a terra e nessuno è riuscito a strapparlo alla morte. I familiari avrebbero accusato il personale medico in servizio di non essersi presi cura dell’uomo tempestivamente ed hanno fatto intervenire la Polizia per accertare quanto è accaduto e le eventuali responsabilità. Anche l’Asp ha aperto una indagine interna per accertare cosa è accaduto e se l’uomo abbia ricevuto le necessarie cure del caso.

Mentre le fonti ufficiali mantengono il massimo riservo, da quanto trapelato pare che l’uomo abbia “sostato” del tempo nella sala d’attesa, poichè le sue condizioni non sarebbero state ritenute talmente gravi da attribuirgli il “codice rosso”. Pare che l’uomo, mentre aspettava di essere visitato dai medici, sia stato raggiunto da un infarto mortale che gli strappato la vita.

Dopo l’esame autoptico la sala è stata ricomposto e affidata ai familiari per le esequie funebri. La camera ardente è stata allestita questa sera (alle ore 19:00), presso la Chiesa San Francesco, la stessa in cui saranno celebrati i funerali domani (martedì 5) alle ore 15:30.

In tanti, domani, si uniranno ai familiari di Giacomo per l’ultimo saluto. La sua prematura dipartita ha suscitato dolore e sconforto negli ambienti della marineria marsalese dove era particolarmente conosciuto e apprezzato. Viene ricordato come un ragazzo solare, allegro, che amava il suo lavoro e la sua famiglia. Sui social sono centinaia i post di amici e conoscenti che increduli ricordano Giacomo e porgono condoglianze ai suoi cari. Anche la nostra redazione porge sentite condoglianze.