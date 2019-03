Marsala, premiato il carro “Il Mondo delle Favole”.Cala il sipario sul carnevale

C’è soddisfazione in città per la riuscita del Carnevale di Marsala 2019, una vecchia tradizione che cittadina che sta ritornando dopo decenni di assenza. Al termine dell’ultima sfilata si è tenuta la premiazione dei carri più belli giudicati da una apposita giuria tecnica presieduta dal dirigente del settore Politiche Culturali, Giuseppe Fazio e composta da: Vincenzo Campisi, architetto e docente di arte; Francesca Genna, docente dell’Accademia delle Belle Arti; Vincenza Pipitone, esperta di Arte e Beni culturali; nonché da Fabio Ingrassia, esperto in arte pittorica.

Il carro “Il Mondo delle Favole”, proposto dall’Associazione “Marsala Viva” ha vinto il 1° premio per “l’impatto visivo-emozionale suscitato dalla composizione nel suo insieme, incarnando così lo spirito gioioso del Carnevale”. Al secondo posto il carro “Da che Parte Stai? realizzato dall’Associazione “Mamme Attive”, premiato per “l’originalità del soggetto e avendo particolarmente apprezzato il lavoro partecipato dei gruppi di ideazione e danza”. Terzi ex equo, infine i carri “Garibaldi” e Terra Mia” entrambi proposti anch’essi dall’Associazione “Marsala Viva”.

Sono stati premiati gli organizzatori dei due carri vincenti. Al 1° posto, “Il Mondo delle favole”, è andata una crociera nel Mediterraneo per due persone della durata di 8 giorni mentre al 2° classificato “Da che parte stai?” un week end per due persone della durata di tre giorni in una località della Sicilia.