Marsala, brillante esordio della Sprint ai Campionati Provinciali di Atletica leggera Fidal

Brillante debutto, al Campo CONI di Trapani, degli atleti della Sprint, la neonata Associazione di Atletica Legera, presieduta da una “vecchia” gloria di questo sport, il marsalese Angelo Badalucco

Gli atleti di Badalucco si sono distinti nella prima fase dei Campionati Provinciali di Atletica leggera Fidal. In particolare sono. stati grandi i risultati conseguiti da Martina Bucaria, categoria ragazza, 60 mt, 1°, 8’8 nei 50mt; Vincenzo Di Stefano, categoria esordienti, 1°; Gloria Mezzapelle categoria cadetta primato personale 3’48; Giorgio Mammone record personale 3’32 categoria cadetto; Aurora Di Dio 4mt nel salti lungo categoria cadetta

“Noi della SPRINT Atletica leggera – ha dichiarato il Presidente Badalucco – ci riteniamo soddisfatti dei risultati conseguiti al campo CONI di Trapani. Ringrazio tutti i miei atleti per la passione che mettono nell’atletica Leggera. Ringrazio anche le famiglie per il sostegno non indifferente dato all’Associazione ed ai figli che muovono i primi passi in questa disciplina sportiva”.

Angelo Badalucco, oltre ad essere il Presidente del nuovo sodalizio sportivo che orbita sull’asse Marsala Trapani, è un professionista che ha dedicato la propria vita all’atletica leggera. Prima da protagonista negli anni 90 ottenendo una sfilza di primi posti nei campionati Fidal in tutta Italia. Adesso, con la nascita dell’associazione Sprint ha coronato un sogno di ogni sportivo, poter trasmettere la passione per l’atletica leggera ai giovani.

Un grosso supporto è stato dato dall’associazione Batticuore Batti ONLUS di Marsala che ha sponsorizzato il progetto. Si sono formati due gruppi sportivi, a Trapani (presso il campo CONI) e a Marsala (presso lo stadio comunale) . Chi fosse interessato ad iniziare una seria attività agonistica con l’associazione sportiva Sprint, può contattare il 3471755294