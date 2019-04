Marsala, opere pubbliche incompiute: Galfano chiede l’intervento della Procura

All. Assessore ai LL.PP

Ing. Salvatore Accardi

Al Segretario Generale

Dott. Bernardo Triolo

Era il mese di Maggio del 2018 quando con una interrogazione (a risposta scritta) chiedevo al Sindaco e all’Assessore ai LL:PP. di notiziarmi della mancata esecuzione dei lavori di realizzazione della spiaggia di Salinella e del rifacimento dei marciapiede di via Roma, lavori previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019, da realizzarsi in annualità 2017. A quasi un anno di distanza dalla mia interrogazione non è stata data alcuna risposta e di quei lavori, ad oggi, non si ha traccia. Nel frattempo il Consiglio Comunale ha approvato il piano triennale OO.PP. 2018/2020 e sono state inserite altre opere, frutto di emendamenti consiliari (anche dello scrivente) mi riferisco al rifacimento della copertura delle fortificazioni di Piazza Matteotti (Porta Mazara) o al recupero delle edicole votive, ma anche di questi lavori nulla è dato sapere. In considerazione che a breve il Consiglio dovrà esitare il nuovo piano triennale (2019/2021) reitero la mia richiesta e

CHIEDO

alle SS.LL. di informare lo scrivente e la comunità marsalese dei 40.000 euro impegnati per la valorizzazione e recupero della spiaggia di Salinella (lavori già richiesti nel piano del 2016) dei 30.000 euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiede di via Roma (marciapiedi che hanno prodotto tanti debiti fuori bilancio a seguito di cadute di cittadini ed invece sono stati riparati marciapiedi in altre vie sicuramente meno praticate) dei 25.000 euro per il rifacimento della copertura delle fortificazioni di Porta Mazara, dei 15.000 euro per la manutenzione delle Edicole Votive, e inoltre, chiedo notizie delle somme stanziate per la pulizia e restauro delle fontane dell’atrio del Comune e di Piazza del Purgatorio. Nel contempo, invito il Segretario Generale, sussistendo le mancate attuazioni, a trasmettere gli atti al Nucleo di Valutazioni per il non raggiungimento degli obiettivi da parte dei Dirigenti e Funzionari preposti ai lavori e alla Procura Regionale della Corte Dei Conti per eventuali responsabilità amministrative.

Il Vice Presidente del Consiglio

Dott. Arturo Galfano