Rapina un distributore di carburante in Svizzera, arrestato a Valderice

Un 40enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Valderice (TP), in esecuzione di un mandato di arresto europeo

Nella giornata di ieri 1 Aprile i Carabinieri hanno arrestato Salvatore Frina, originario di New York (USA) classe 78 residente a Varese e di fatto domiciliato a Valderice, per il reato di rapina.

I militari dell’Arma hanno dato esecuzione al mandato d’arresto europeo emesso dal Federal Office of Justice di Berna nei confronti del Farina per la violazione del Codice Penale Svizzero per una rapina commessa il 3 febbraio a Caslano (CH).

Nello specifico il malvivente, armato di coltello, unitamente ad un complice, si è reso responsabile di una rapina ai danni del titolare di un distributore di carburante in Svizzera.

Terminati gli atti di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani a disposizione della corte D’appello di Palermo