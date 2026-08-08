Marsala, accoltellamento davanti un bar: 2 arresti

Padre e figlio ai domiciliari per l’aggressione con coltello a Marsala. Le indagini dei Carabinieri rivelano un secondo episodio di aggressione ad opera di uno dei due.

I Carabinieri di Marsala hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due uomini, padre e figlio, ritenuti responsabili di un brutale accoltellamento avvenuto in un bar della città. L’aggressione con coltello risale al tardo pomeriggio del 2 agosto, quando la vittima, un uomo del posto, è stata avvicinata all’interno del locale e colpita ripetutamente dopo una breve discussione. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, si sono sviluppate rapidamente grazie alla segnalazione del personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Marsala, che ha riferito della presenza di un uomo con gravi ferite da taglio.

I militari, partendo dalle dichiarazioni della vittima, hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del bar. Dai filmati è emerso che i due aggressori, dopo essere entrati, hanno prima colpito l’uomo con calci e pugni per poi utilizzare un coltello, ferendolo gravemente. L’analisi delle riprese è stata decisiva per risalire all’identità dei sospettati e ricostruire la dinamica, che ha portato all’emissione del provvedimento lo scorso 5 agosto.

Dopo l’arresto, i due indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare con il braccialetto elettronico, mentre le ricerche si concentrano ora sul terzo uomo che li ha attesi e condotti via a bordo di un’autovettura. Resta ora da chiarire il movente dell’accoltellamento, un aspetto su cui gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per ricostruire eventuali precedenti tra le parti.

Nel corso degli interrogatori di garanzia, gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma il Giudice per le Indagini Preliminari ha comunque confermato la misura restrittiva. Le indagini hanno inoltre rivelato un secondo episodio legato al coltello. Secondo quanto ricostruito, uno dei due arrestati, la mattina dello stesso giorno e sempre nei pressi del bar, avrebbe minacciato un’altra persona con un coltello, che però è riuscita a scappare senza riportare ferite.

Questo fatto, sebbene non sia incluso nella richiesta di misura cautelare, è stato ugualmente contestato all’uomo, che dovrà rispondere di minaccia grave e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Si precisa che, nel rispetto della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…