Marsala, a Ventrischi l’invito di San Giuseppe

Tutto pronto per la grande festa per San Giuseppe a Ventrischi: martedì arriva il cantastorie Peppino Castro

In occasione dei festeggiamenti in Onore di San Giuseppe, promossi dal parroco Don Tommaso Lombardo e dalla Parrocchia Maria SS.ma Bambina insieme alla Chiesa – Rettoria di Ventrischi a Marsala, martedì 19 marzo, la contrada sarà in festa con una serie di eventi in programma che prenderanno il via già alle 9:30 con la Solenne celebrazione eucaristica presso la parrocchia Maria Bambina.

Alle 10:30, invece, la Solenne Celebrazione Eucaristica con la benedizione dei Panuzzi di San Giuseppe, sarà presso la Chiesa-Rettoria di Ventrischi. Tutte le Celebrazioni saranno officiate, per l’occasione, dal Parroco e da Padre Crescenzo De Mizio.

Alle 12, poi, si svolgerà nella piazza dinnanzi la Chiesa, il tradizionale rito del “Tuppi Tuppi” e a seguire l’Ammitu di San Giuseppe, con la ricca ed imbandita “tavulata” in Onore del Santo. L’intera manifestazione sarà scandita dalla lettura di poesie e di racconti della tradizione popolare, testimonianza del grande legame che da sempre, la terra di Sicilia ha col Santo Patriarca Giuseppe.

Per l’occasione, ospite speciale, sul palco, insieme alla sua chitarra, sarà Peppino Castro, che tributerà a San Giuseppe e a tutta la piazza i suoi canti e la sua musica. A presentare ed animare per il primo anno, l’evento in piazza, sarà Peppe Giacalone. Al termine, seguirà la degustazione di pasta e dolci della tradizione.

Nel pomeriggio poi, alle 16:00, presso la Parrocchia Maria SS.ma Bambina, si svolgeranno le confessioni e alle 18:00 la Solenne Celebrazione Eucaristica. In caso di avverse condizioni meteo, il tradizionale “ammitu” si svolgerà all’interno della Chiesa.