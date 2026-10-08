Incidente a Marsala, scooterista e pedone finiscono in ospedale

Scontro all’incrocio tra via Mazzini e via Mario Nuccio: un anziano pedone ha battuto la testa a terra, ferito anche il giovane alla guida dello scooter

Un brutto incidente stradale ha scosso il centro di Marsala poco prima delle 12 di oggi. All’incrocio tra via Mazzini e via Mario Nuccio, uno scooter condotto da un ragazzo si è scontrato con un pedone. Entrambi sono stati catapultati a terra. La peggio, secondo una prima ricostruzione, sembra averla riportata l’uomo anziano, che oltre a ferirsi agli arti inferiori ha battuto violentemente la testa sul selciato. Meno gravi, invece, le condizioni dello scooterista: indossava il casco, che gli ha protetto la testa ma non il volto e il naso, dove ha riportato ferite visibili.

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, per i rilievi di rito, e due ambulanze del 118, per soccorrere pedone e scooterista. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che l’uomo avesse inavvertitamente attraversato la strada fra due auto in sosta, mentre sopraggiungeva lo scooter con il semaforo verde. Il giovane avrebbe cercato di evitarlo, ma l’impatto è stato inevitabile.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…