Il ginecologo marsalese Picciotto alla guida della Medicina Fetale di Palermo

Francesco Picciotto è il nuovo direttore della Medicina Fetale degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello.

Francesco Picciotto guiderà uno dei centri più qualificati del Sud Italia per la diagnosi prenatale. Ieri, 8 ottobre è stato, direttore della U.O.S.D. “Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale” dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. L’incarico è stato formalizzata dall’azienda sanitaria all’interno del Dipartimento Materno-Infantile con Area di Emergenza Pediatrica.

Specialista in Ostetricia e Ginecologia, Picciotto, marsalese classe 1964, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Palermo nel 1990 e nel 1994 ha conseguito la specializzazione con il massimo dei voti e la lode. Dopo gli esordi alla Casa di Cure Demma, dal 2001 al 2013 è stato dirigente medico del Servizio di Diagnosi Prenatale dello stesso Villa Sofia-Cervello, dove oggi assume la guida della struttura.

Il suo nome è legato soprattutto alla celocentesi, tecnica di diagnosi precoce che consente di prelevare liquido celomatico tra la settima e la decima settimana di gestazione. Permette di individuare malattie come beta-talassemia, anemia falciforme e fibrosi cistica almeno quattro settimane prima rispetto a villocentesi e amniocentesi, offrendo risposte tempestive alle coppie a rischio. La procedura è eseguita in collaborazione con il Laboratorio di Diagnostica Molecolare delle Malattie Rare Ematologiche diretto dal dottor Antonino Giambona. L’unità palermitana è tra le poche in Italia a praticarla regolarmente e ha superato le 500 celocentesi già nel 2019.

Il lavoro scientifico ha trovato spazio su riviste internazionali, tra cui Prenatal Diagnosis nel 2016 e Genes nel 2024, con la collaborazione del professor Kypros Nicolaides del King’s College Hospital di Londra. Dal 2014 Picciotto è inoltre consulente all’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli per un progetto del Ministero della Salute dedicato alla prevenzione della mortalità materna e fetale.

Accanto all’attività ospedaliera, riceve a Marsala presso Galeno Salute, in via Edoardo Alagna 108, e a Palermo, dove i pazienti ne apprezzano professionalità e competenza. Per Marsala, che gli ha dato i natali, e per la sanità siciliana è un riconoscimento che premia anni di ricerca e dedizione, oltre a un’ottima notizia per le future mamme e per le famiglie.

Alberto Di Paola

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