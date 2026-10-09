Tromba d’aria su Marsala e Petrosino, auto capovolte, edifici danneggiati e feriti

Sui social video agghiaccianti stanno testimoniando in tempo reale i gravissimi danni della tromba d’aria che ha colpito Marsala e Petrosino.

Aggiornamento delle ore 11.20.

Le due persone segnalate come scomparse sarebbero state trovate ferite,

La tromba d’aria che ha colpito Petrosino e il versante sud di Marsala continua a restituire un quadro grave. Secondo la nostra fonte, le due persone che risultavano scomparse sarebbero state trovate ferite, balzate a decine di metri fuori dall’auto. Non abbiamo notizie sulle loro condizioni: sarebbero state comunque trasportate in pronto soccorso.

Oltre Petrosino, si registrano danni anche a Marsala e nelle contrade a sud della città. Momenti di grande paura si sono vissuti a Strasatti, nei pressi dello stadio, dove la forza del vortice avrebbe sollevato alcune automobili con persone a bordo, scaraventandole e capovolgendole.

Pesante anche il bilancio dei danni all’istituto scolastico “Alcide De Gasperi”, in contrada Terrenove. Le immagini diffuse da alcuni cittadini mostrano aule devastate: finestre infrante, infissi divelti, librerie e scaffali rovesciati, fogli e materiale didattico sparsi sul pavimento.

Al momento si registra almeno un ferito a scuola: un ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sono impegnati squadre dei vigili del fuoco, forze dell’ordine e unità della protezione civile

Articolo delle ore 10.20

Il violento vortice ha colpito la zona dello stadio e della discarica autorizzata dei rifiuti. Le foto diffuse su Facebook mostrano auto distrutte e persone ferite ancora all’interno. Si parla di persone scomparse.

Non si trovano le parole giuste per raccontare quello che è accaduto poco fa a Petrosino. Le immagini diffuse su Facebook sono agghiaccianti: auto distrutte e capovolte, con persone ferite ancora all’interno. Il violento tornado ha investito le auto in transito nei pressi dello stadio e della discarica autorizzata dei rifiuti di Petrosino. Vi sarebbero persone scomparse devo do testimonianze raccolte a caldo, ma non ufficialmente confermate dalle autorità. Non è una fake news, è accaduto realmente.

Alberto Di Paola

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