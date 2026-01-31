Riportiamo qui di seguito tutti i premiati della ventesima edizione del concorso dedicato a Enrico Piccione

Giovanna Elisa Ferracane di contrada Digerbato vince la ventesima edizione del concorso ‘Il Presepe più Bello – Città di Marsala”. La proclamazione è avvenuta nella Sala Maria Luisa Famà presso il Parco Archeologico Lilibeo, decretando il trionfo del manufatto numero trentasette. L’iniziativa, curata dall’Associazione Stella di Betlemme e dedicata alla memoria di Enrico Piccione, ha celebrato vent’anni di storia in una cerimonia che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, studenti e autorità.

Al secondo posto si è classificata Giovanna Fiorami, seguita da Giuseppa Maggio, Antonino Umile, Claudio Rallo e Francesco Giacalone. Il riconoscimento speciale Famiglia Enrico Piccione per il Presepe Artistico è andato a Rocco De Vita, premiato con una motivazione legata all’incoraggiamento dei neofiti, secondo lo spirito voluto da Enrico Piccione. La sala Famà si è rivelata insufficiente a contenere il pubblico, con persone in piedi e un clima di grande partecipazione. Erano Quaranta i presepi in gara, ciascuno espressione di creatività, cura dei dettagli e interpretazione personale del messaggio natalizio.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta da membri dell’associazione e da professionisti di diversi ambiti. Ne hanno fatto parte Salvatore Pandolfo, Giuseppina Sansone, Chiara Putaggio ed Enza Licari, insieme a Angelo Barraco, Antonino Casano, Federica Meo, Katia Zichittella, Anna Occhipinti, Violetta Isaia, Antonella Genna, Sergio Martino, Rino Passalacqua e Brigitte Giannone, vincitrice della scorsa edizione.

La manifestazione, nata nel 2005 da un’intuizione di Enrico Piccione, rappresenta oggi un pilastro della cultura popolare marsalese. Dopo la scomparsa del fondatore e la sospensione nel 2006, il testimone è passato a Calogero Ferreri, che insieme a Enzo Amato, Patrizia Martinico, Luana Lentini, Aurelia Piccione e Chiara Putaggio ha garantito la continuità di un evento capace di unire le generazioni. “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” non è solo una competizione ma un rito collettivo che ha attraversato le amministrazioni guidate da Eugenio Galfano, Lorenzo Carini, Giulia Adamo e Alberto Di Girolamo, fino all’attuale gestione di Massimo Grillo.

Il concorso ha mostrato una vitalità digitale straordinaria con 290.000 utenti raggiunti sulla pagina Facebook e 90.000 visualizzazioni per l’album dei partecipanti. Nella categoria Il Presepe più Cliccato ha trionfato Francesco Rizzo con 710 preferenze per una natività realizzata su un’Ape Piaggio. Seguono Filippo Barbera e Francesco Giacalone.

I premi di categoria hanno toccato ogni sensibilità — dal più originale di Vincenzo Caradonna, costruito con pneumatici, al più ambientalista dei fratelli Alessandro e Nicolò Di Stefano. La Parrocchia Maria Santissima della Cava di Ciavolo ha ottenuto il riconoscimento per il miglior presepe in chiesa. La sezione scuoté, coordinata da Aurelia Piccione con il supporto di Rino Passalacqua e Salvatore Pandolfo, ha registrato oltre 250 elaborati.

Per la poesia il primo posto è andato a Sharon Abitabile dell’Istituto De Gasperi-De Vita, mentre Lara Ditta del Garibaldi-Pipitone ha vinto la sezione Disegna il tuo Presepe. Un momento di profonda intensità ha riguardato la consegna delle targhe ai veterani dell’associazione da parte dei figli di Enrico Piccione — Vincenzo, Roberta e Aurelia.

Tra i vincitori degli ultimi 20 anni di concorso a Pasquale Anastasi è andato il premio per “Il Presepe più Bello in 20 anni”, premio consegnato da Gaspare Veltri che aveva vinto il premio per “Il Presepe più Bello in 10 anni”, nel 20215. Un plauso alla giuria, composta da esperti e professionisti che hanno confermato come la creatività legata alla natività sia ancora un linguaggio universale.

Riportiamo qui di seguito tutti i premiati della ventesima edizione del concorso dedicato a Enrico Piccione:

Presepe tradizionale – Primi 6 Posti

1. N. 37 – Ferracane Giovanna Elisa – Digerbato

2. N. 17 – Fiorami Giovanna – Via Salemi C.da Cardilla

3. Giuseppa Maggio

4. N. 02 – Umile Antonino – C.da Berbaro

5. N. 13 – Rallo Claudio – C.da Addolorata

6. N. 01 – Giacalone Francesco – Via Grotta del Toro

Premio Speciale “Famiglia E. Piccione”

Presepe Artistico: N. 11 – De Vita Rocco (C.da Bambina).

Premi di Categoria – Il Presepe…

– Più Bello a Scuola:N. 30 – I.C. Stefano Pellegrino – Plesso San Michele Rifugio

– Più Originale: N. 06 – Caradonna Vincenzo (pneumatici)

– Più Evangelico: N. 40 – Lombardo Antonino

– Più Ambientalista: N. 31 – F.lli Di Stefano Alessandro e Nicolò

– Più Movimentato: N. 19 – Barbera Simone

– Più Evocativo: N. 12 – Marino Giovanni

– Più Creativo: N. 15 – Marino Federico

– Più Baby: N. 36 – Struppa Benedetta

– Più Young: N. 07 – Barbera Filippo

– Più Naturalistico: N. 24 – Cordaro Franca

– Più Bello in Chiesa: N. 39 – Parrocchia M.SS. della Cava di Ciavolo

– Più Simbolico (Premio Rosalba Catalano): N. 10 – Marino Maria

– Più Artigianale (Premio Anna Maria Licari):** N. 20 – Tomozei Gabriella

Premio Social – Il Presepe Più Cliccato

1. Presepe N. 05 – Rizzo Francesco (natività su un’APE) – 710 like

2. Presepe N. 07 – Barbera Filippo – 417 like

3. Presepe N. 01 – Giacalone Francesco – 350 like

Sezione “Disegna il Tuo Presepe” – Vincitori

1. Lara Ditta – I G Garibaldi-Pipitone

2. Federico Licari – II D Mazzini-Cavour

2. Sara Monastero – VA Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti

3. Bryan Simotti – I E Mazzini-Cavour

3. Bianca Pruneri – III F Garibaldi-Pipitone

4. Flavio Margiotta – V A Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti

4. Viola Sciacca – Stefano Pellegrino plesso San Michele Rifugio

5. Giorgia Tortorici – IV A Stefano Pellegrino plesso Casazze

5. 2C – Mazzini-Cavour

6. Cristian Bruno – III E Garibaldi-Pipitone

6. Vanella Siria, Alessia Bonafede, Celeste Novara, Eleonora Laudicina, Mattia Clemente – I F I.C. Mazzini-Cavour

Premi di Categoria “Disegna il Tuo Presepe”:

– S.T.E.M.: I.C. Asta-Sturzo plesso Boschetti Alberti (Michele Angileri, Alice Mauro V; Davide Angileri, Orlando Fricano, Danilo Mauro, Beatrice Sciacca IV)

– Più Artistico: Clarissa Bojic – I H Garibaldi-Pipitone

– Più Luminoso: Benedetta Bisogno – I G Garibaldi-Pipitone

– Più Suggestivo: II F Cavour-Mazzini

– Più Armonioso: Ludovica Galassi – I F Garibaldi-Pipitone

– Più Creativo: Emanuele Palumbo – Stefano Pellegrino Plesso Casazze

– Più Espressivo: Filippo Culotta et al. – III E Cavour-Mazzini

– Più Grafico-Poetico: Martina Bongiorno et al. – III A Cavour-Mazzini

– Più Evocativo: Emma Titone – III F Pipitone-Garibaldi

– Più Artigianale: Sara Crinelli e Alma Raineri – I C Pipitone-Garibaldi

– Più Tradizione e Innovazione: II E I.C. Asta-Sturzo plesso Asta-Radice

Sezione “Una Poesia sul Presepe” – Vincitori

1. Sharon Abitabile – III F De Gasperi-De Vita

2. Gaia Stella – III D De Gasperi-De Vita

3. Alessio Girelli – V A Garibaldi-Pipitone

4. Urso Matteo – III E De Gasperi-De Vita

5. V A – Asta-Sturzo Plesso Boschetti Alberto

6. Sofia Badalucco e Francesco Bonifacio – I D Pipitone-Garibaldi

6. Giulia Montalto – III G Mazzini-Cavour

Premi di Categoria :- Rivelatrice: Filippo Barbera – III A De Gasperi-De Vita

– Evocativa: Gioele Giattino – I H Garibaldi-Pipitone

Sezione il Presepe più bello in 20 anni

– Pasquale Anastasi vincitore dell’edizione 2023

Albo d’oro dei Vincitori delle 20 Edizioni (2005-2025)

– 2005: Calogero Ferreri

– 2006: (Edizione sospesa per la perdita di Enrico Piccione)

– 2007: Giovanni Di Dia

– 2008: Salvatore Montalbano

– 2009: Elena La Rosa

– 2010: Michele Sorrentino

– 2011: Anna Maria Licari

– 2012: Stefano Saladino

– 2013: Gaspare Veltri (vincitore del premio Il Presepe più bello in 10 anni)

– 2014: Salvatore Donato

– 2015: Stefano Titone

– 2016: Enza Licari

– 2017: Salvatore Donato

– 2018: Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (ex-aequo)

– 2019: Stefano Titone

– 2020: Salvatore Donato

– 2021: Marino Maria

– 2022: Gaspare Veltri

– 2023: Pasquale Anastasi vincitore del premio Il Presepe più bello in 20 anni)

– 2024: Brigitte Giannone

– 2025: Giovanna Elisa Ferracane

Mi piace: Mi piace Caricamento...