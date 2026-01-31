Marsala, rete fognaria pronta: scatta l’obbligo di allaccio

Ultimati 13 chilometri di condotte nel centro urbano. Residenti e attività hanno un anno per allacciare abitazioni e attività alla rete fognaria.

La rete fognante del centro urbano di Marsala è completa e per i residenti delle zone interessate scatta l’obbligo immediato di allacciamento. La scorsa settimana il sindaco Massimo Grillo e il Commissario straordinario Toto Cordaro hanno formalizzato la consegna delle opere presso il Palazzo Municipale. Ieri la pubblicazione dell’Avviso ha reso esecutivo il provvedimento che impone a famiglie e attività commerciali di convogliare le acque nere nella nuova rete comunale.

I collettori realizzati coprono una lunghezza di quasi 13 chilometri e interessano aree specifiche della città. Le zone coinvolte partono da via Trapani e via Dante Alighieri — toccando lo Stadio, l’ex Carcere e piazza Marconi — fino al lungomare Salinella presso lo stabilimento Pellegrino. Il perimetro include anche il quadrilatero tra le vie XIX Luglio, Frisella, Calogero Isgrò e Diaz, le strade a valle di via XI Maggio e l’area tra via Grazia Vecchia, via Vivona e via Frazzitta. Ulteriori interventi riguardano la zona tra il Cimitero e la Ferrovia fino a corso Calatafimi e il settore a valle dei binari verso il Porto — tra via Crispi e l’ex stabilimento Spanò.

L’obbligo sussiste per tutti i titolari di scarichi qualora il tracciato tecnicamente fattibile dal confine di proprietà non superi i 100 metri dalla rete pubblica. L’istanza di allacciamento deve essere presentata entro un anno a partire dalla data di ieri secondo quanto previsto dal regolamento vigente. I requisiti tecnici e la documentazione necessaria sono stati indicati nell’Avviso online sul portale istituzionale del Comune di Marsala. Il mancato rispetto dei termini può comportare sanzioni amministrative come previsto dal Testo Unico Ambientale.

Alberto Di Paola

