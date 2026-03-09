Francesco Silvano delegato al Congresso Nazionale UILFPC di Roma

Il Sindacalista marsalese rappresenterà gli interessi della categoria trapanese al Congresso Nazionale di Roma che si terrà a maggio

Francesco Silvano è stato eletto al Congresso UILFPC di Agrigento delegato trapanese al Congresso Nazionale di Roma, che si terrà nel mese di maggio. Il sindacalista marsalese per! rappresentare la categoria, porta con sé una carriera trentennale di impegno nella UIL iniziata nel 1989. Responsabile per la Provincia di Trapani dei dipartimenti Telecomunicazioni, Cartai, Grafici, Spettacolo-Teatri-Cinema, Sport e Tempo Libero ed Emittenze Private, oltre che nuovo componente dell’Esecutivo Regionale, Silvano è stato protagonista al 1° Congresso Regionale UILFPC di Agrigento, evento che ha sancito la nascita della federazione dall’accorpamento di UilCom e UilPoste.

In quell’occasione, il suo intervento ha acceso i riflettori sulle agibilità sindacali, definite non solo questione economica ma politica centrale per tempo, strumenti e permessi necessari a gestire oltre dieci contratti collettivi nazionali, vertenze, rinnovi contrattuali, crisi aziendali e sicurezza sul lavoro. Silvano ha posto l’accento sul fatto che senza agibilità adeguate non vi è rappresentanza efficace dei territori né sostegno alle RSU e delegati, criticando un sistema che grava sul volontarismo anziché su strutture commisurate.

Ha quindi lanciato tre direttrici d’azione da inserire nel documento congressuale: un’iniziativa politica confederale per una proposta legislativa che rafforzi le tutele sindacali in un mercato del lavoro frammentato; una riorganizzazione interna per aree contrattuali con dipartimenti dedicati su welfare, sicurezza e contrattazione di secondo livello; l’istituzione di un fondo federale per finanziare attività strategiche e meccanismi di solidarietà tra territori.

Le agibilità sindacali, ha concluso Silvano, sono strumento di democrazia che garantisce equilibrio nei luoghi di lavoro e concreta la libertà sindacale prevista dalla Costituzione, riducendole si comprimono i diritti dei lavoratori.

