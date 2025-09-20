FederAgri Sicilia: un ringraziamento all’Assessore Barbagallo e un appello per la continuità

La Federazione esprime gratitudine per il lavoro svolto e chiede continuità sulle politiche avviate, dalla riforma dei consorzi di bonifica alla battaglia per le risorse idriche

FederAgri Sicilia esprime pubblica gratitudine per il lavoro svolto dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, a seguito delle sue dimissioni. L’organizzazione, con un documento a firma del Segretario Regionale Cipriano Sciacca, sottolinea l’impegno, la competenza e la dedizione con cui ha guidato l’Assessorato, affrontando con determinazione le criticità strategiche del settore primario isolano.

In particolare, viene messo in rilievo il lavoro avviato sulla cruciale questione dell’approvvigionamento idrico e sulla riforma dei consorzi di bonifica, considerati pilastri indispensabili per il rilancio dell’agricoltura siciliana. Con rammarico per la sua scelta, FederAgri Sicilia ribadisce con forza la necessità che i progetti avviati, alcuni dei quali già in fase cantierabile, non subiscano battute d’arresto ma vengano completati con urgenza e chiarezza dal successore.

Il settore agricolo, infatti, non può permettersi interruzioni. La Regione è pertanto chiamata a garantire continuità alle politiche intraprese, assicurando tempi certi e interventi concreti a sostegno delle imprese e delle grandi opere infrastrutturali. A tal proposito, il Segretario Regionale di FederAgri Sicilia, Cipriano Sciacca, commenta: “L’azione dell’Assessore Barbagallo ha segnato una svolta importante per gli agricoltori, impegnandosi in battaglie cruciali come quella per il ristoro dei danni arrecati dalla peronospora e dalla siccità, vere e proprie piaghe per i nostri raccolti. Allo stesso modo, la sua spinta per l’innalzamento dei livelli di immagazzinamento delle acque piovane nelle dighe della provincia di Trapani rappresenta un tassello fondamentale per costruire una resilienza idrica di cui la Sicilia ha disperato bisogno. È su questo solco che dobbiamo continuare a scavare.”

All’Assessore Barbagallo, FederAgri Sicilia rivolge il più sincero ringraziamento e i migliori auguri per la ripresa della sua attività accademica e professionale, certa che il suo contributo rimarrà una risorsa preziosa per tutta la Sicilia.

