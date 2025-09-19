Cerca
HomeSOCIALE

Una casa per ricominciare: Badia Grande accompagna i beneficiari Sai verso l’autonomia

Redazione19 Settembre 2025 12:09

L’agenzia Immobiliare Manuel di Marsala affianca Badia Grande e offre consulenza gratuita per l’autonomia abitativa dei beneficiari del Progetto SAI.

“Verso casa”: non è solo uno slogan, ma il nome del progetto concreto della Cooperativa Sociale Badia Grande per aiutare i beneficiari dei centri di accoglienza del progetto SAI 760-PR-3 (Sistema di Accoglienza e Integrazione), di cui il Comune di Marsala è ente locole titolare, a costruirsi un futuro stabile in Italia. L’obiettivo è trovare un’abitazione che possa segnare il traguardo di un percorso di integrazione di successo. Partner fondamentale dell’iniziativa è l’agenzia Immobiliare Manuel di Marsala. Ieri pomeriggio, il suo amministratore, Roberto Lo Cicero, ha incontrato una cinquantina di migranti adulti – uomini, donne e interi nuclei familiari – beneficiario delle strutture SAI marsalesi di Dammusello, Pisipisa, San Matteo, Tortelunga Puleo e Tafalia.

L’incontro, voluto dalla coordinatrice del progetto SAI Marsala, Anna Maria Ruggirello, si inserisce nel solco delle iniziative formative dedicate all’autonomia abitativa e lavorativa. All’evento ha partecipato anche l’equipe multidisciplinare della Cooperativa Badia Grande, composta dalla psicologa Giusi Calamia, dall’assistente sociale Giovanna Bonetti e dai mediatori culturali Latifa Sadani e Albert Kalenda Cabongo, figura chiave per la traduzione e la comprensione delle delicate questioni affrontate. «Ogni casa affittata, ogni unità abitativa comprata è un successo conseguito dal SAI nel processo dell’integrazione – ha sostenuto Anna Maria Ruggirello – La finalità di questo percorso di inserimento abitativo è accompagnare i nostri beneficiari in un cammino strutturato e sostenibile verso l’autonomia abitativa, l’abitare, rappresenta una delle dimensioni fondamentali per il pieno inserimento sociale economico e culturale nel contesto territoriale di accoglienza, in un’ottica di empowerment il progetto ambisce a creare modelli replicabili di buona pratica costruendo legame significativi con il territorio>>

Roberto Lo Cicero ha offerto una panoramica realistica sul mercato immobiliare locale. L’esperto ha invitato alla cautela, raccomandando di accertarsi non solo delle condizioni statiche e di decoro dell’immobile, ma anche di tutti gli aspetti legali e contrattuali. Grande soddisfazione è stata espressa da Giusy Calamia, referente dei centri SAI con sede operativa a marsala. «Imparare la lingua, trovare un lavoro regolare e mettere su casa – ha dichiarato – sono i primi, fondamentali passi per integrarsi sul territorio. Sono gesti che trasformano lo status nella società: da migranti a soggetti attivi, protagonisti del proprio futuro».

L’Immobiliare Manuel si è offerta gratuitamente di affiancare i beneficiari nel complesso iter della ricerca della casa, della scelta e nelle fasi burocratiche che precedono la firma di un contratto d’affitto o di un rogito notarile per chi deciderà di acquistare. A coronamento di questo impegno, un traguardo eccezionale che dimostra la bontà del progetto: la Cooperativa Badia Grande ha recentemente accompagnato un nucleo familiare afghano all’acquisto della prima casa a Marsala. Dopo un percorso di integrazione di successo, supportato dal SAI, la famiglia è riuscita a raggiungere la piena autonomia economica necessaria per questo importante passo.

Quella casa non rappresenta solo quattro mura, ma il simbolo tangibile di una nuova vita ricostruita con fatica e determinazione. È la vittoria più grande possibile: l’uscita dal circuito dell’accoglienza e l’ingresso a pieno titolo nella comunità, un esempio di come l’integrazione, quando è supportata da progetti seri e reti collaborative, non sia un’utopia ma una realtà concretamente raggiungibile. Un successo che rende orgogliosa la Cooperativa Badia Grande e la comunità marsalese.

CATEGORIE
TAG
Condividi
NEWER POST
OLDER POST

Commenti

Wordpress (0)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Marsala News
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.