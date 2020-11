Coronavirus, in provincia di Trapani: dei 3873 positivi sono guariti in 1240 e morti in 58 fino ad oggi

Gli attuali positivi al coronavirus, alla data odierna, sono in provincia di Trapani 2575 di cui: 96 ospedalizzati, 6 in terapia intensiva e i restanti 2473 in quarantena obbligata. Un morto nelle ultime 72 ore.

Continua a diffondersi il coronavirus in provincia di Trapani dove il totale casi attuali positivi ha raggiunto 2.575 contagi. Il dato é ufficiale proviene da una fonte qualificata ed attendibile, ed è al netto di decessi e guarigioni. Il raffronto dei dati di oggi, con quelli diffusi venerdì, si evidenzia che a fronte dell’aumento di 13 positivi (erano 2562) si registra un nuovo decesso attribuito al coronavirus nelle ultime 72 ore nel trapanese (erano 57 i morti venerdì), 10 nuovi ricoveri in reparti covid (erano 86), mentre sono sempre 6 i pazienti più gravi in terapia intensiva

Gli attuali 2.575 positivi del trapanese alla data odierna (lunedì 23 novembre) sono così distribuiti per città: Alcamo 350; Buseto Palizzolo 5; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 30; Castellammare del Golfo 59; Castelvetrano 210; Custonaci 44; Erice 92; Favignana 3; Gibellina 27; Marsala 461; Mazara del Vallo 333; Paceco 64; Pantelleria 73; Partanna 35; Poggioreale 1; Salaparuta 7; Salemi 38, Santa Ninfa 4; Trapani 584; Valderice 70; Vita 3; San Vito Lo Capo 40; Petrosino 31.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia (febbraio 2020) ad oggi in provincia di Trapani sono 3873. A fronte di così tanti contagiati si registra un totale guariti di 1.240 pazienti e 58 morti dall’inizio della pandemia, di cui 1 è deceduto solo nell’ultimo fine settimana in provincia di Trapani (tra venerdì ed oggi). I ricoverati in Terapia Intensiva sono attualmente 6, mentre il numero dei trapanesi ricoverati in reparti Covid é di 96 persone, mentre i restanti 2.473 sono in quarantena presso le proprie abitazioni. L’Asp di Trapani ha effettuato nel fine settimana scorso 1154 tamponi rino faringeo e 789 test per la ricerca antigene in ambito provinciale.

La situazione coronavirus é in continuo peggioramento in provincia di Trapani dove i posti in rianimazione, oggi risultano pochi in confronto a come si sta diffondendo. L’Ospedale di Marsala é quasi saturo per numero di ricoveri avendo accolto diverse decine di pazienti dalla provincia di Palermo.