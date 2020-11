Marsala, la Lega chiede la riapertura dei viali di Piazza della Vittoria

La Sezione di Marsala della Lega, nella persona di Gianni Campanella, di concerto con la segreteria dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha incontrato Enrico Caruso, il Direttore del Museo e del Parco Archeologico Lilibetano, per la trattazione di una idea progettuale che prevede la riqualificazione dei tre viali della cosiddetta raggiera di Porta Nuova, un’assetto viario a circolare che richiama i raggi di una circonferenza. Le motivazioni che da più di un decennio hanno portato alla chiusura delle suddette viabilità sono certamente da attribuire alla tutela e salvaguardia dei beni archeologici, ma che hanno di fatto privato per tutto questo tempo la fruibilità a tutta la cittadinanza di questi viali.

La riqualificazione presume la trasformazione di tali vie in aree esclusivamente pedonali che, partendosi da Piazza della Vittoria già pedonalizzata permettano di raggiungere il lungomare offrendo tranquille passeggiate circondati dalle bellezze archeologiche ed ammirando contestualmente i tramonti mozzafiato con vista sulle isole Egadi. In particolare per la ex Via Piave non riscontriamo particolari problematiche di fattibilità in quanto su di essa non

insistono beni da tutelare, mentre per la Via Sauro e la Vittorio Veneto laddove si renda necessario in presenza di beni da tutelare si propone la realizzazione di appositi percorsi adeguatamente localizzati e delimitati da appositi elementi caratteristici, armoniosamente inseriti nel contesto archeologico.