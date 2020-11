Coronavirus: a Marsala 415 positivi, 619 a Trapani, crescono i contagi in provincia e in Sicilia

Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara sono le città maggiormente colpite dal coronavirus in provincia. Situazione allarmante anche nelle province di Palermo e Catania. I positivi in Sicilia sono

Continua a diffondersi il coronavirus in provincia di Trapani dove il totale casi attuali positivi ha raggiunto nelle ultime 24 ore i 2.562 contagi (ieri erano 2.188, +374 nonostante i tanti guariti). Il dato é ufficiale proviene da una fonte qualificata ed attendibile, ed è al netto di decessi e guarigioni. Gli attuali 2.562 positivi del trapanese sono così distribuiti per città: Alcamo 380; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 25; Castellammare del Golfo 81; Castelvetrano 185; Custonaci 45; Erice 109; Favignana 5; Gibellina 25; Marsala 415; Mazara del Vallo 308; Paceco 61; Pantelleria 69; Partanna 26; Poggioreale 1; Salaparuta 7; Salemi 32, Santa Ninfa 3; Trapani 619; Valderice 55; Vita 3; San Vito Lo Capo 49; Petrosino 27.

A fronte di un totale guariti di 1.200 pazienti vi sono stati 47 morti dall’inizio della pandemia. I ricoverati in Terapia Intensiva sono attualmente 6, mentre il numero dei trapanesi ricoverati in reparti Covid é di 73 persone, mentre i restanti 2.436 sono in quarantena presso le proprie abitazioni. L’Asp di Trapani ha effettuato in data odierna (parziale) 321 tamponi rino faringeo e 177 Test per la ricerca antigene in ambito provinciale. La situazione coronavirus é in continuo peggioramento in provincia di Trapani dove i posti in rianimazione, oggi risultano pochi in confronto a come si sta diffondendo il virus e visto che l’Ospedale di Marsala é quasi saturo per numero di ricoveri avendo accolto diverse decine di pazienti dalla provincia di Palermo.

Il coronavirus non allenta la morsa sulla Sicilia dove aumentano i casi e morti, così come avviene in Italia. Dopo i 1.698 casi di ieri, infatti, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono stati 1.837 i contagi intercettati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 9.479 tamponi processati dal sistema sanitario regionale (ieri erano stati 10.774). Ancora alto, altissimo il prezzo che paghiamo in numero di vittime: ben 44 nell’Isola (ieri i morti erano stati 39).

Sono 36 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 1837 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di tredici pazienti rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 447 persone. Quarantaquattro (44) i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 9479. Questo il report dei contagi nelle province: 96 a Agrigento, 72, Caltanissetta, 426 a Catania, 41 a Enna, 324 a Messina, 378 a Palermo, 132 #Ragusa, 77 a Siracusa, 291 a Trapani.

I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono invece 46.528 44.691 (ieri erano 44.691), ancora nuono il numero di guarigioni arrivate a 13.411 (+447 rispetto a ieri), mentre i decessi sono arrivati a 1.015 (+44 rispetto a ieri). Catania si conferma una delle città più colpite dall’epidemia insieme con Palermo.