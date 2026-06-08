Il Movimento di Vannacci sbarca a Marsala

Futuro Nazionale apre a Marsala il comitato cittadino numero 1331. Lo coordina l’ex agente di Polizia Francesco Pace. Il movimento di Vannacci, che sfiora il 5% nei sondaggi nazionali con 94mila iscritti, continua la sua espansione locale.

Nasce ufficialmente a Marsala il primo comitato cittadino di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci che a livello nazionale continua la sua marcia di avvicinamento alle elezioni politiche del 2027.

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7, il partito dell’ex generale ha superato il 4% delle intenzioni di voto, sfiorando il 4,6% e avvicinandosi pericolosamente alla Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8% . Un’ascesa che si misura anche in termini di tesseramento: da 90mila a 94mila iscritti in sole ventiquattro ore, come annunciato dallo stesso Vannacci durante una conferenza stampa a Viareggio .

Il comitato marsalese nasce dalla sinergia di cittadini e associazioni che da tempo costruiscono rete sul territorio. Dopo una serie di incontri pubblici a Marsala e nei comuni limitrofi, si è costituito il coordinamento marsalese, primo nucleo organizzativo a Marsala del movimento. Al comitato confluiranno anche gli iscritti di Indipendenza, nella figura del coordinatore Nicola Pinna, figura già nota nel panorama politico locale per il suo ruolo all’interno del movimento fondato da Gianni Alemanno . Una testimonianza della volontà di unire le energie civiche del territorio.

Alla guida del comitato è stato nominato Francesco Pace, ispettore in quiescenza della Polizia di Stato, figura nota e apprezzata a Marsala per il suo impegno e la profonda conoscenza del territorio. “Partiamo da Marsala per portare la voce di chi vuole una politica concreta, vicina alla gente e ai problemi reali”, dichiara il coordinatore Francesco Pace. “Il nostro obiettivo è costruire una rete provinciale forte, che ascolti i cittadini e proponga soluzioni, non slogan”. Futuro Nazionale Marsala è da oggi operativo e aperto al contributo di tutti i cittadini che condividono i valori di sicurezza, merito e identità nazionale.

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7, il partito dell’ex generale ha superato il 4% delle intenzioni di voto, sfiorando il 4,6% e avvicinandosi pericolosamente alla Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8% . Un’ascesa che si misura anche in termini di tesseramento: da 90mila a 94mila iscritti in sole ventiquattro ore, come annunciato dallo stesso Vannacci durante una conferenza stampa a Viareggio .

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