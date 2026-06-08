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Marsala: come ottenere l’autobotte del Comune

Redazione8 Giugno 2026 19:01

Emergenza idrica. Il Comune di Marsala diffonde informazioni utili per richiedere autobotti. I lavori per ripristinare la rottura della condotta idrica sono in corso di svolgimento

Predisposto un piano operativo per soddisfare le richieste dei cittadini. Questi, a partire da domani – e fino al termine dell’emergenza – possono utilizzare sia l’App Municipium che la linea telefonica dedicata: 0923993371, Ufficio Urp di via Garibaldi.

Acquisita la segnalazione (nome, cognome, indirizzo utenza e numero sbocco riportato in bolletta) l’operatore comunale la smista all’autobotte disponibile nella zona di riferimento.

 

I cittadini possono anche recarsi nei distaccamenti anagrafe della zona di residenza per ricevere assistenza nella richiesta autobotti.

Ecco come poter richiedere una autobotte d’acqua gratuitamente al Comune di Marsala.

MAIL
richiestaautobotte@comune.marsala.tp.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP, Palazzo Municipale – via Garibaldi)
0923993371

DISTACCAMENTI ANAGRAFE
Contrada Paolini, n.3
Contrada Strasatti, via Nazionale 796

BIBLIOTECA COMUNALE DECENTRATA DI TERRENOVE
Contrada Berbarello 413

APP MUNICIPIUM

Apple: https://apps.apple.com/app/id720127067

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.municipiumapp.municipium

SITO WEB
https://www.comune.marsala.tp.it/it/new-issue

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