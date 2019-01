Cocaina, hashish e denaro contante sequestrati nell’ambito di un arresto a Trapani

Un arresto ed un consistente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata costituiscono il positivo bilancio di una operazione antidroga dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trapani, diretta dal Mar. Magg. Andrea Castaldi. I militari dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti Fabrizio Fedele, 32enne Trapanese, già noto alle Forze dell’Ordine per svariati precedenti specifici.

I Carabinieri da alcuni giorni avevano osservato, su segnalazione di diversi cittadini della zona, un inusuale andirivieni di giovani dall’abitazione del predetto, soprattutto in orario serale. Inconfutabili erano i movimenti tipici degli acquirenti di stupefacenti che arrivati in corrispondenza dell’abitazione del Fedele a bordo dei loro automezzi, scendevano il tempo necessario all’acquisto dello stupefacente per poi dileguarsi velocemente.

Nella primissima mattinata odierna, avuto il supporto di una unità cinofila del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, i militari facevano irruzione a casa dell’uomo. All’interno dell’abitazione veniva rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina, ben 55 grammi, in parte suddivisi in dosi, nonchè altri 150 grammi d’hashish, un bilancino di precisione e circa 500 euro in banconote di diverso taglio, provento della fiorente attività di spaccio. La cocaina, sottoposta a narcotest risultava di primissima qualità. Era infatti noto, tra gli assuntori trapanesi, che il Fedele spacciasse la miglior “neve” reperibile sulla piazza.

Tratto in arresto, su disposizione dell’A.G., veniva tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Questo ulteriore brillante arresto si inquadra in una sempre più intensa attività finalizzata al contrasto al sempre crescente consumo di cocaina, che una volta detta “la droga dei ricchi” si sta invece ora sempre più insinuando anche tra i più giovani. Ancora una volta i Carabinieri del Comando Provinciale invitano i cittadini a riferire situazioni anomale al 112 per avere una pronta risposta alle loro segnalazioni.