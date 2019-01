Marsala, onori e meriti al personale del reparto di Cardiologia diretto da Gaspare Rubino

Per la nostra rubrica Riceviamo & Pubblichiamo diamo spazio ad una lettera di encomio, mista a tanta gratitudine, di un lettore per l’impegno e la professionalità mostrata dal personale medico, infermieristico ed inserviente, nonchè del reparto di Cardiologia dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, diretto dal Dott. Gaspare Rubino. Inoltre, sempre nella lettera che pubblichiamo integralmente qui di seguito, il lettore mette in risalto oltre alla qualità del servizio sanitario erogato alla propria madre, la dedizione e le attenzioni con cui si sono presi cura del paziente.

Apprezzamenti come questi sono “rari”, in un periodo sicuramente poco felice per la sanità pubblica, caratterizzato da denunce che vanno su tutt’altra direzione. Questa lettera, pertanto, è un vanto per l’Ospedale di Marsala, ma soprattutto esprime onore e merito al primario Gaspare Rubino, allo staff medico, infermieristico ed inserviente del reparto di Cardiologia del Paolo Borsellino

LA LETTERA

“Un grazie sentito all’Unità di Cardiologia dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala diretta dal Dott. Gaspare Rubino.

Vi scrivo per manifestare l’impegno e la professionalità (medici e infermieri) dell’Unità di Cardiologia diretta dal Dott. Gaspare Rubino .

Mia madre soffre di scompenso cardiaco cronico causato da un grave prolasso della valvola mitrale con bassa funzionalità del cuore.

Nello scorso mese di Dicembre, dopo una grave crisi respiratoria, è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Marsala la visita in pronto soccorso ha evidenziato uno scompenso cardiaco molto grave. Le sono state somministrate le cure del caso e tenuto conto della gravità della situazione è stato deciso di iniziare un percorso di monitoraggio settimanale dello scompenso sottoponendo la paziente ad una serie di esami per meglio intervenire nel dosare la terapia.

Questo percorso di monitoraggio è stato molto utile ed ha presto evidenziato la necessità di un ricovero ospedaliero.

Durante la degenza ho avuto modo di apprezzare la professionalità, l’impegno e l’attenzione al paziente del Dott. Rubino quale primario e di tutto il team medico (Ciulla, Ilari, Pellegrino …) dell’Unità di Cardiologia.

Dopo alcuni giorni mia madre è stata dimessa. La terapia ha prodotto gli effetti sperati e ha permesso a mia madre di riprendersi e di tornare a sorridere trascorrendo tutti assieme un Natale sereno.

Grazie davvero di cuore al dott. Rubino , ai suoi colleghi e agli infermieri dell’ Unita Cardiologica dell’Ospedale di Marsala.

Buon anno.

il familiari di una paziente”