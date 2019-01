Marsala, Claudia Gusmano e Marta Savina terranno un seminario di regia e recitazione cinematografica

Un seminario di regia e recitazione cinematografica si terrà a giorni a Marsala. Il laboratorio a cura della regista e sceneggiatrice Marta Savina e dell’attrice Claudia Gusmano, è finalizzato alla preparazione, per la “formazione” di 15 partecipanti e 15 uditori. Al termine delle lezioni i 30 “formati” saranno in grado di poter affrontare selezioni, casting, provini professionali e prove di ammissione ad accademie. La partecipazione è completamente gratuita, e non sarà consentita la partecipazione di altri soggetti al di fuori di quelli selezionati.

Il seminario, a numero chiuso, si svolgerà presso il Teatro Comunale E. Sollima di Marsala – Via Teatro, nelle giornate del 31 gennaio e 1 e 2 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 20:00. La partecipazione è aperta a professionisti e non di qualsiasi età e di qualsiasi esperienza.

Al termine del seminario, nella giornata di domenica 3 febbraio 2019 – ore 17,30, nella stessa location del Teatro Comunale E. Sollima, verrà proiettato il cortometraggio “Viola Franca” a cura della stessa Marta Savina, con la collaborazione dell’artista marsalese Claudia Gusmano, con dibattito in sala, al quale i partecipanti al seminario sono invitati a presenziare.

Gli interessati potranno presentare regolare istanze di partecipazione, in forma libera, intestate al Comune di Marsala – Settore Attività Cultuali di Via Garibaldi n. 5, e devono riportare, oltre all’oggetto la dicitura “Selezione per la partecipazione al seminario di regia e recitazione cinematografica a cura di Marta Savina, con la collaborazione di Claudia Gusmano”, le generalità complete e i contatti (telefono e email) del soggetto istante, nonché contenere il curriculum vitae, breve motivazione della partecipazione e documento di riconoscimento in corso di validità.

Le istanze di partecipazione devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: protocollogenerale@comune.marsala.tp.it oppure presentate “brevi mani” all’Ufficio Protocollo del Comune di Marsala di Via Garibaldi n. 5, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 gennaio 2019.

Le istanze pervenute entro il termine sopra stabilito saranno visionate, valutate e selezionate dalle professioniste Marta Savina, nella qualità di regista e sceneggiatrice, e Claudia Gusmano, nella qualità di attrice, fino ad un massimo di 15 partecipanti e 15 uditori.

I soggetti selezionati – 15 partecipanti e 15 uditori – saranno avvisati, presumibilmente, entro il 25 gennaio 2019 attraverso l’indirizzo di posta elettronica o con altri mezzi all’uopo indicati.

In particolare, il seminario condotto dalla professionista Marta Savina, con la collaborazione di Claudia Gusmano, è finalizzato a sviluppare le abilità dei partecipanti e alla loro preparazione per la partecipazione a provini professionali o prove di ammissione ad accademie, e permetterà, inoltre, agli stessi di ottenere una visione completa della recitazione cinematografica, fornendo agli aspiranti attori – registi gli strumenti più efficaci per approcciarsi in modo consapevole al mondo del lavoro.

Il seminario avrà un’impostazione prettamente pratica a carattere di laboratorio e tratterà, tra l’altro, i seguenti argomenti:

analisi della sceneggiatura e del percorso del personaggio attraverso la stessa;

analisi di una scena;

creazione del personaggio;

interazione con il regista e con gli altri attori sulla scena;

improvvisazione;

comprensione del sottotesto;

fondamenti di tecnica Meisner.

Nei giorni precedenti al seminario, ai partecipanti selezionati saranno inviati degli stralci tratti da sceneggiature cinematografiche italiane, che verranno utilizzati come materiale da lavoro. I partecipanti saranno guidati alla costruzione di personaggi da un’identità ben caratterizzata. Nell’incontro fra diversi personaggi, in improvvisazione, si creeranno scambi tesi a conoscere meglio le sfumature psicologiche e fisiche di ciascuno.

Brevi informazioni su Marta Savina e Claudia Gusmano:

MARTA SAVINA: regista e sceneggiatrice che si interessa di complesse tematiche contemporanee, spesso a sfondo femminile. Marta ha vissuto e lavorato a Londra, dove ha curato campagne pubblicitarie per importanti brand internazionali come Nissa e Kellog’s. Trasferitasi negli Stati Uniti si è laureata alla University of California Los Angeles (UCLA) con MFA in Regia. Recentemente ha collaborato con artisti come James Franco, che ha diretto nell’adattamento cinematografico di un racconto di William Faulkner, e con Francis Ford Coppola. Il suo corto “Viola Franca” (2017) già vincitore di numerosi premi tra cui un Emmy come miglior film drammatico, è stato nominato al David di Donatello ed ha debuttato al tribeca Film Festival, continuando poi il suo percorso attraverso tappe importanti come la Mostra del Cinema di venezia e il Raindance Film Festival, e riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Il corto è stato distribuito da Mediaset e Sky.

CLAUDIA GUSMANO: attrice nata a Marsala, vive e lavora a Roma dal 2005. Impegnata in importanti produzioni teatrali, cinematografiche e televisive a livello nazionale fra cui: Nuda proprietà (regia di Emanuela Giordano), Viola Franca (regia di Marta Savina), La mafia uccide solo d’estate 2 (regia di Luca Ribuoli), L’Allieva 2 (regia di Fabrizio Costa). Claudia è vincitrice di numerosi premi fra cui Miglior Attrice nel 2014 al Roma Fringe Festival e miglior attrice al Festival Afrodite Shorts di Roma nel 2017 con Viola Franca. Autrice e regista di teatro, il suo spettacolo di debutto Mozza la vede anche nel ruolo di attrice. Ha vinto un premio come miglior attrice e miglior drammaturgia al Fringe Festival di Roma nel 2016.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici fissi: 0923/993395 – 0923/993238 – 0923/993239 e cell. 338/6558398.