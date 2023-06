“Vespa Explora 2023”, un’esperienza “sensoriale” nel cuore del Mediterraneo

Circa 200 vespisti al Vespa Explora 2023 Sicilia-Malta-Sicilia. Sei giorni intensi on the road sembrano essere volati… restano indelebili i ricordi di un tour che i più hanno definito indimenticabile, che ha permesso ai partecipanti scoprire Malta e tre province della Sicilia (Ragusa, Agrigento e Trapani).

“Il tour è stato diviso in due tranche – dice il Presidente del Vespa Club Marsala Nino De Pasquale – per dare la possibilità ai partecipanti di cogliere le sfumature di due popoli che vivono a pochi chilometri di distanza, di confrontare bellezze monumentali e paesaggistiche di due isole che da sempre hanno avuto un ruolo ed un peso nella storia del mondo fin dall’alba dell’umanità. Il tutto è stato arricchito dallo studio fin nei minimi particolari di un itinerario caratterizzato da percorsi suggestivi, viste mozzafiato, soste foto e gustose degustazioni lungo il percorso”.

Il Tour in Vespa di Malta è partito dal porto di Pozzallo, in Sicilia, il 10 maggio 2023, con l’imbarco sul Catamarano Vitu Feries, diretto al Porto di La Valletta. Nella capitale maltese i vespisti hanno visitato diverse attrazioni, tra cui: la piazza principale, Upper Barakka Garden, Cannon Fire Salutery Battery, St. John’s Co-Cathedral, Palazzo Tour – Heritage e Forti St. Elmo. Nel pomeriggio hanno visitato le città vicine a La Valletta, come Msida, Vittoriosa, Senglea e Cospicua, e infine Birgu e Kalkara. Il secondo giorno hanno visitato il Popeye Village Belvedere e l’isola di Gozo, con le sue attrazioni paesaggistiche, tra cui Ghajnsielem, la Cittadella, Xlendi, il Santuario Ta’Pinu, Wied il Ghasri, Saline e Mixta Cave.

Durante il terzo giorno del tour in Vespa a Malta, i partecipanti hanno vissuto visite indimenticabili, immergendosi nella storia e nella cultura dell’arcipelago. Hanno ammirato la maestosa cupola della Mosta Dome, sopravvissuta miracolosamente a una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Hanno poi esplorato Rabat e Medina, città ricche di storia e fascino. Al Craft Village di Ta Qali, hanno apprezzato l’abilità degli artigiani maltesi nella creazione di souvenir unici. Hanno anche goduto dell’esperienza della Cisk Experience, scoprendo la produzione locale di birra. Il tour ha proseguito con visite a Siggiewi e Zurrieq, dove hanno ammirato splendide chiese e la suggestiva Blue Grotto. “Ogni attrazione offriva una combinazione unica di storia, cultura e bellezza naturale. Questi tre giorni in Vespa – continua Nino De Pasquale –hanno offerto l’opportunità di scoprire le principali attrazioni, paesaggi e tradizioni maltesi. Gli amici vespisti del posto hanno suggerito i migliori locali tipici per assaporare le delizie culinarie maltesi, arricchendo l’esperienza complessiva”.

Ritornati a Pozzallo la sera del 12 maggio scorso il Vespa Explora 2023 è proseguito in Sicilia, offrendo un’esperienza unica nel suo genere ai suoi circa 200 partecipanti, portandoli in un viaggio attraverso la storia millenaria, i paesaggi mozzafiato e il cibo delizioso dell’Isola. Il tour on the coast si è articolato su 300 chilometri, con visite e soste per ammirare le bellezze paesaggistiche e le testimonianze storiche architettoniche lasciate da 14 dominazioni, foto ricordo e intermezzi per assaggi culinari. “Gli amici vespisti hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, – racconta con un pizzico d’orgoglio Nino De Pasquale -, abbiamo dato la possibilità di immergersi nella storia millenaria dell’Isola, nella cultura, nell’arte, nelle tradizioni, nella variegata cucina siciliana e nel mondo del vino, prodotto principe di questa terra”.

Il tour è partito da Ispica, in provincia di Ragusa, e ha toccato numerose tappe, tra cui il Centro Storico di Modica, il Castello di Donnafugata, l’antica Palma di Montechiaro e i Templi di Agrigento. Il Vespa Explora Sicilia ha anche offerto la possibilità di ammirare la bellezza naturale della Scalinata dei Turchi di Realmonte, pareti di marna bianca (una roccia sedimentaria di natura argillosa e calcarea) che scendono a gradoni sul mare blu cristallino. Subito dopo è stata la volta di Sciacca per visitarne il centro storico ed il fiorente porto peschereccio per concludere il tour Marsala con una cena di gala e consegna degli attestati. La giornata successiva si è articolata con la visita del centro storico e della città famosa per il vino Marsala e le bellezze storiche e paesaggistiche. Suggestiva è stata la passeggiata lungo il litorale nord con l’attraversamento della riserva dello Stagnone percorrendo in vesta la via del sale caratterizzata dai millenari vasche a pelo d’acqua e mulini a vento nella splendita cornice delle Isolette della laguna.

Gli oltre 200 partecipanti hanno potuto conciliare l’ebrezza di viaggiare, conoscere ed apprezzare l’isola. “Vespa Explora Sicilia 2023 – conclude il Presidente De Pasquale – si è rilevato un’esperienza on the road straordinaria che ha regalato ai partecipanti ricordi indimenticabili di avventura su due ruote nel cuore del mediterraneo”. E non finisce qui… in programma vi è un altro tour in Vespa, ma per ora non vi anticipiamo nulla



Mi piace: Mi piace Caricamento...