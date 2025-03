Domenica a Marsala Francesco Tizianel si esibisce con sua chitarra a 7 corde

Al Teatro Sollima di Marsala “Carillon” con la magia della chitarra a 7 corde. Un concerto tra fingerstyle Pop e Rock con il virtuoso Francesco Tizianel per il 5° appuntamento della XXV Stagione Concertistica

Domenica 30 marzo alle ore 18:00, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà un evento musicale straordinario con Francesco Tizianel, virtuoso della chitarra a 7 corde, nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Il concerto promette un viaggio tra fingerstyle pop, rock e composizioni originali, nonchè rivisitazioni acustiche di brani icona dei Beatles, Queen, Michael Jackson e Battisti uniti a omaggi a Pat Metheny e e Tuck Andress, colonne sonore del piccolo e grande schermo. L’artista, noto per la sua tecnica “orchestrale”, eseguirà melodie, basso e percussioni simultaneamente, trasformando la chitarra in un’intera ensemble. Uno “One man band” pordenonese con un suono unico per uno spettacolo narrativo, a tratti concettuale e senza soluzione di continuità per il pubblico che potrà godere anche di qualche sorpresa non in scaletta

Francesco Tizianel, chitarrista e compositore pordenonese, è una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo. Diplomato con Lode e Menzione Speciale all’Accademia Lizard di Firenze, ha affinato il suo stile sotto la guida di Tuck Andress del celebre duo Tuck & Patti, che ne hanno anche prodotto i primi lavori. La sua carriera spazia quattro continenti, con esibizioni a New York, San Francisco e in festival internazionali come il Capopeloro Fest in Sicilia. Direttore dell’Istituto di Musica della Pedemontana, Tizianel unisce didattica e creatività, organizzando eventi come l’Acoustic Day di Pordenone.

L’Accademia Beethoven, guidata dal presidente Giuseppe Lo Cicero, celebra 35 anni di attività puntando su innovazione e qualità. “Un chitarrista che incarna l’avanguardia – dichiara Lo Cicero –, la sua musica è poesia che nasce dalla tecnica. Nella nostra stagione concertistica, volutamente dedicata alle eccellenze, Tizianel è l’esempio di come la tradizione possa sposare l’innovazione, dando vita a qualcosa di assolutamente originale. La sua presenza a Marsala sarà un’occasione imperdibile per sperimentare come la musica possa ancora sorprenderci e commuoverci”. L’evento, patrocinato da Comune di Marsala, Assemblea Regionale Siciliana e assessorato allo Sport e Spettacolo, conferma la città come hub culturale.

Cuore del suo sound è la chitarra a 7 corde, progettata da lui stesso e realizzata dal liutaio Roberto Fontanot. Questo strumento unico amplia le possibilità espressive, consentendo arrangiamenti complessi che fondono pop, rock, jazz, folk e ritmi cinematografici folgotanti. “La settima corda apre mondi sonori inesplorati, capaci di travolgere il pubblico con note che riscrivono brani celebri dei Queen, dei Beatles di Michael Jackson ed altri – sostiene l’artista -. Domenica al Teatro Sollima la mia chitarra a 7 corde diventerà un’orchestra”. Lo spettacolo di Tizianel è un’esperienza immersiva: brani come “Yesterday” o “Bohemian Rhapsody” acquisiscono nuova vita, mentre composizioni originali rivelano una sensibilità artistica fuori dal comune. Il suo approccio “One man band” coinvolge il pubblico tra virtuosismi e storytelling, in un dialogo tra tradizione e sperimentazione. Per gli appassionati di fingerstyle, il sito di Tuck & Patti offre approfondimenti sulla tecnica.

Con una carriera costellata di collaborazioni prestigiose e riconoscimenti, Francesco Tizianel rappresenta l’eccellenza della musica acustica italiana. Il concerto a Marsala è un’occasione unica per scoprire come un singolo strumento possa trasformarsi in un’orchestra, travolgendo gli ascoltatori con emozione e maestria. Un incontro da non perdere, dove ogni nota racconta una storia.

Alberto Emilio Di Paola

