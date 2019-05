Reading riflessivo venerdì prossimo sul nuovo romanzo di Fabio D’Anna in 4ARTS Gallery

“Un avvocato atteso invano in udienza, sette lettere in un cassetto, una donna alla sua ricerca, fantasmi del passato che riemergono e ideali infranti, tra l’incompiuta sublimazione dell’amore, il peso della malinconia e la leggerezza di un ricercato presente.“

E’ questa la sinossi di “Storia di un Avvocato“, l’ultimo, nuovo romanzo di Fabio D’Anna, avvocato per scelta e scrittore non per caso. O viceversa.

4ARTS Gallery, Via Mario Rapisardi, 33 – Marsala, ospiterà un reading riflessivo di questa sua nuova opera letteraria VENERDI’ 17 MAGGIO alle ORE 17:00. Un’occasione di conoscenza di un autore concittadino, e di questo suo nuovo libro, per chi lo ha già letto e per chi vorrà presto farlo. Una serata dedicata alla narrativa, letta e raccontata dallo stesso autore. Un appuntamento da non perdere per essere occasione di un dialogo di approfondimento delle dinamiche di genesi e di sviluppo del mondo condivisibile, con la scrittura e con lo scrittore stesso. Vi ricordiamo che “Storia di un Avocato” è già in vendita presso Libreria Mondadori a Marsala e che potrete trovarlo anche presso 4ARTS Gallery nella giornata di questo appuntamento. Sottolineiamo che il ricavato sarà devoluto al progetto: “Carcere, se lo conosci lo eviti” per prevenire il fenomeno del bullismo tra i giovani e nelle scuole.

Vi aspettiamo VENERDI’ 17 MAGGIO alle ORE 17:00 in 4ARTS Gallery, Via Mario Rapisardi, 33 – Marsala – ORE 17:00.

Sal Giampino