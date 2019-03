Spaccio allo SPRAR. un arresto e tre denunce ad Alcamo

Al termine di una complessa e prolungata attività di indagine, guidati dal Ten. Nicola Parente,in data odierna i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Alcamo, hanno tratto in arresto un extracomunitario per spaccio e successivamente denunciato altri tre soggetti per lo stesso reato.

In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, i carabinieri hanno arrestato Godwin Balogun, classe 99, poiché lo stesso si era reso autore di numerosissime cessioni di sostanza stupefacente a vari acquirenti, per lo più minorenni, proprio nell’area ubicata di fronte allo S.P.R.A.R. di via Pia Opera Pastore che lo ospitava.

I Carabinieri, insospettiti dal fatto che, sovente, le persone controllate nei pressi di quella struttura venissero trovate in possesso di dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish e/o marijuana, avevano iniziato a monitorare con ancor più attenzione quella zona, fino ad avere il sempre più concreto sospetto che quella struttura fosse diventata la base operativa di qualche individuo per attuare una remunerativa attività di spaccio.

Avuta contezza di questa situazione, a partire dal mese di ottobre 2018, i militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Alcamo ponevano in atto un’attività di indagine, anche avvalendosi dell’ausilio di strumentazioni tecniche, al fine di accertare la veridicità di ciò che, fino a quel momento, restava unicamente un’ipotesi investigativa.

Tale attività, durata poco più di due mesi, consentiva di appurare con assoluta certezza che il Balougun fosse il responsabile di una serie di cessioni di sostanze stupefacenti, a fronte di un corrispettivo di circa 5 euro per singola dose, a soggetti di tutte le età, ma prevalentemente minorenni. La sua clientela comprendeva infatti indistintamente soggetti maggiorenni e minorenni che, dopo essere entrati all’interno del cortile del centro S.P.R.A.R., attendevano l’arrivo del nigeriano, consapevoli che avrebbero ricevuto quanto da loro desiderato.

L’attività in parola, oltre che con l’emissione di misura per Godwin Balogun, si concludeva anche con la denuncia a piede libero di ulteriori tre soggetti: B.T.A. guineano classe 99, C.S. gambiano classe 99 e E.E. nigeriano del 99, sempre ospiti di quel centro S.P.R.A.R., che, con procedure simili a quelle utilizzate dal Balogun, avevano posto in essere l’illecita attività di spaccio cedendo, in diverse occasioni, dosi di sostanza stupefacente ai vari assuntori che, di volta in volta, si presentavano ad acquistarla presso il cortile di quella struttura, o comunque sulla pubblica via di fronte al centro.

L’attività di contrasto posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo ha consentito quindi il totale smantellamento della rete di spaccio di sostanza stupefacente esistente presso il centro S.P.R.A.R. di Alcamo.