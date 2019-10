Porto di Marsala, il progetto sottaciuto dal sindaco avrebbe ritardato l’avvio dei lavori

La realizzazione del progetto di messa in sicurezza del Porto di Marsala non sarebbe stata sostenuta dal sindaco Alberto Di Girolamo e dalla sua Giunta Municipale. Questa la clamorosa rivelazione del Movimento Diventerà Bellissima che si legge fra le righe di un comunicato a firma del Coordinatore Comunale Renato Curcio.

Il documento politico segue di pochi giorni la manifestazione pubblica del Movimento che si è svolta durante l’appena trascorso fine settimana mediante la raccolta firme per la petizione, ai preposti Organi regionali, sulla ripresa e realizzazione del progetto di messa in sicurezza del Porto di Marsala. Nei Gazebo, organizzati sabato pomeriggio in Piazza Loggia e domenica mattina presso il Monumento ai Mille, i sostenitori del Movimento politico voluto dal Presidente della Regione Nello Musumeci, hanno interloquito con tantissimi cittadini, mostrato carte e planimetrie che testimoniano la perfetta compatibilità tra l’iniziativa Privata e quella Pubblica.

Gli aderenti al Coordinamento comunale di Diventerà Bellissima hanno mostrato altresì i documenti che confermano che Il Sindaco Alberto Di Girolamo era a conoscenza di ciò. Ne aveva avuto notizia, anzi ne ha sottaciuto l’esistenza fino a qualche mese addietro. Poi il primo cittadino, non si comprendono le motivazioni del gesto, ha ammesso la fattibilità della realizzazione perchè costretto dalle circostanze, dichiarando -il sindaco – che” 4 Righe non formano un progetto”.

Altra inesattezza, poiché il Coordinamento di Diventerà Bellissima ha mostrato alla tanta gente intervenuta il sito del Ministero dell’Ambiente che definisce il progetto Definitivo e che consta di ben 58 faldoni; non le 4 righe a detta del sindaco. Ciò ha causato nei cittadini che ne sono venuti a conoscenza, stupore e sconcerto.

“Unica nota negativa – si legge nel documento del Coordinamento Comunale di Diventerà Bellissima – è stata l’assenza, l’indolenza dei Consiglieri Comunali, i quali fanno a gara per dichiarare la loro insoddisfazione nei confronti dell’attuale Amministrazione marsalese a poi non vengono a firmare un atto che è una chiara presa di posizione contro il Sindaco Alberto Di Girolamo”.

Su invito di tanti cittadini intervenuti nei Gazebo, organizzati sabato pomeriggio in Piazza Loggia e domenica mattina presso il Monumento ai Mille, i sostenitori del Movimento Politico continueranno la raccolta firme, con una sorta di porta a porta, per tutta questa settimana.

La vicenda è sconcertante, incredibile… Giornalisticamente non aggiungiamo altro, lasciando ai posteri l’ardua sentenza

QUESTO IL COMUNICATO STAMPA INTEGRALE DEL 29/10/19

“Diventerà Bellissima desidera manifestare tutta la propria soddisfazione per la splendida riuscita della raccolta firme per la petizione ai preposti Organi regionali sulla ripresa e realizzazione del progetto di messa in sicurezza del Porto di Marsala. Nel Gazebo, organizzato Sabato pomeriggio in Piazza Loggia e Domenica Mattina presso l Monumento ai Mille, abbiamo anche interloquito con tantissimi cittadini cui abbiamo mostrato carte e planimetrie che testimoniano la perfetta compatibilità tra l’iniziativa Privata e quella Pubblico e i documenti che confermano che Il Sindaco ne aveva avuto notizia e ne ha sottaciuto l’esistenza fino a qualche mese addietro quando è stato costretto a dichiarare che” 4 Righe non formano un progetto”: per questo abbiamo anche mostrato il sito del Ministero dell’Ambiente che definisce il progetto Definitivo e mostra i 58 Faldoni che lo compongono.

Tutti hanno potuto leggere le cinque domande che, pubblicamene con un manifesto e la distribuzione di alcune migliaia di volantini, abbiamo posto al Sindaco.

Abbiamo constatato nei concittadini lo stupore e lo sconcerto per questa incredibile vicenda e in tanti ci hanno pregato di continuare la raccolta firme , cosa che faremo con una sorta di porta a porta per tutta questa settimana.

Una unica nota negativa : l’assenza , l’indolenza dei Consiglieri Comunali, i quali fanno a gara per dichiarare la loro insoddisfazione nei confronti dell’attuale Amministrazione marsalese a poi non vengono a firmare un atto che è una chiara presa di posizione contro il Sindaco Alberto Di Girolamo.

Renato Curcio

Coordinatore Comunale Diventerà Bellissima”