Concorso per l’Aeronautica Militare, 800 posti disponibili

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di selezione Vfp1, volto al reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.

Il bando è aperto ai maggiorenni fino ai 25 anni, che hanno conseguito la licenza media e che sono interessati a intraprendere una carriera nell’Aeronautica; i vincitori del concorso saranno ammessi a frequentare il corso di formazione di base. Per partecipare al concorso c’è tempo da domani fino al 20 novembre 2019.

Degli 800 posti disponibili, 30 saranno nel settore ‘incursori’, mentre gli altri volontari verranno categorizzati dall’Aeronautica. Il concorso è in programma per il 2020 e prevede un unico blocco, per i nati tra il 20 novembre 1994 e il 20 novembre 2001 (estremi compresi): il primo incorporamento avverrà a maggio 2020, per i primi 400 candidati idonei classificati; il secondo a settembre 2020, per i secondi 400 concorrenti in graduatoria.

Il bando specifica che il 10% dei posti disponibili è riservato a determinate categorie di candidati: figli di militari deceduti in servizio, diplomati presso le scuole militari, assistiti dell’Opera nazionale per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito, assistiti dell’Istituto Andrea Doria per familiari e orfani del personale della Marina militare, assistiti dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori e assistiti dell’Opera nazionale per gli orfani dei carabinieri. In loro assenza, anche parziale, i posti spetteranno agli altri concorrenti idonei.

Come ogni selezione per accedere alle forze armate, le restrizioni sono severe. Possono partecipare al concorso Vfp1 i candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici; età compresa tra i 18 e i 25 anni (non aver superato il giorno di compimento del venticinquesimo anno); diploma di istruzione secondaria di primo grado; nessuna condanna o imputazione in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; essere incensurati; non aver tenuto comportamenti verso le istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; idoneità psicofisica e attitudinale; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a uso non terapeutico; non essere in servizio come volontari nelle forze armate.

Come anticipato, le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 20 novembre 2019, a partire da domani e in via telematica, sulla pagina del portale web del Ministero della Difesa dedicata al concorso: occorrerà entrare nell’area ‘siti di interesse e approfondimenti’, e poi in ‘Concorsi e Scuole Militari’. La piattaforma sarà presto attiva.

Le fasi del reclutamento Vfp1 comprendono l’istruttoria e la verifica delle istanze, la valutazione di giudizi e votazioni dei titoli di studio e di merito, l’accertamento dei requisiti di idoneità psico fisica e attitudinale, e infine lo svolgimento di prove di efficienza fisica.

Per ulteriori informazioni su requisiti, modalità di compilazione e invio della domanda di partecipazione al concorso pubblico, è possibile consultare il bando del concorso per volontari Vfp1 dell’Aeronautica militare.