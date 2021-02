Nuova “crociata” contro il lavoro in nero dei sacerdoti della Forania di Marsala-Petrosino

«Guai a voi che sfruttate la gente, che sfruttate il lavoro, che pagate in nero, che non pagate il contributo per la pensione, che non date le vacanze. Guai a voi! Fare “sconti”, fare truffe su quello che si deve pagare, sullo stipendio, è peccato, è peccato». Sono le nette affermazioni che Papa Francesco ha fatto nell’omelia del 24 maggio del 2018. Nelle nostre comunità di Marsala e Petrosino – e non solo in esse, purtroppo – questo insegnamento del Successore di Pietro è quanto mai attuale e profetico.

Ci appelliamo innanzitutto a coloro che stanno approfittando della situazione di bisogno – che è cresciuta nella pandemia – perché non trattino più i loro simili come “bestie da soma” ma come fratelli da rispettare e offrano loro il giusto salario. Alle autorità pubbliche competenti chiediamo più severi e adeguati controlli nel nostro territorio. A tutte le persone che desiderano lavorare in sicurezza, nell’osservanza della legge, dei loro diritti, assicuriamo il nostro sostegno e la nostra umile preghiera d’intercessione.