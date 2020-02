Nasce “Nuova Marsala”, un “sodalizio” per una città che merita di più

NUOVA MARSALA FA APPELLO ALLA SOCIETÀ SANA, IN VISTA DEL VOTO PER IL RINNOVO AMMINISTRATIVO. PADRE FIORINO: “SIAMO TUTTI CHIAMATI AD ESSERE ATTIVI, UNITI POSSIAMO CAMBIARE LA CITTÀ”

Affollata assemblea questa sera a Marsala, di sostenitori, ma anche osservatori politici e semplici curiosi, per assistere al varo di Nuova Marsala. Non è un partito politico, tanto meno un movimento o una lista civica, anche se tanto somiglia a quest’ultima aggregazione. È solo un gruppo di persone eterogenee, di diversa estrazione sociale e collocazione politica, uniti da un grande sogno: far risorgere questa città. Il costituendo sodalizio è stato “battezzato” da padre Francesco Fiorino, uomo di chiesa impegnato da sempre nel sociale che si batte per una città migliore.

Questa sera, presso la parrocchia Maria SS.ma Ausiliatrice (accesso di via dello Sbarco) a Marsala, un centinaio di persone hanno partecipato all’incontro ed una parte significativa dei presenti è intervenuta per portare il proprio contributo e dichiarare la propria adesione. Il sodalizio, che non ha diretti scopi politici, si pone nel contesto sociale, ambientale, culturale ed economico della città ed in vista delle prossime elezioni comunali, intende contribuire alla redazione dei dei programmi elettorali dei candidati aspiranti sindaci. “Nuova Marsala” vuole essere un percorso di cittadinanza attiva, di partecipazione e proposte, un coordinamento-osservatorio permanente per valutare, in seguito, l’azione amministrativa del Sindaco che sarà eletto, l’attuazione del programma, verificare i conti della spesa pubblica, verificare il bilancio, contribuire in ogni maniera alla crescita della città.

Per far ciò, ormai da mesi, un gruppo di persone partecipa alla scuola di formazione all’impegno sociale e politico, una sorta di “palestra” per meglio comprendere la vita amministrativa dell’Ente Comune. Marsala Nuova, seppure nasce sotto l’egida cattolica, non preclude la partecipazione ad alcuno, sia singolo che in gruppo, movimento, lista civica e partito, purché si condividano lo scopo: migliorare le condizioni della città e la vivibilità dei suoi cittadini. Utopia? No, un sogno… E come tale chissà se è realizzabile.