Marsala, al Bocciodromo di Bambina l’Edera affronta il Possaccio

Incontro d’alto livello questo pomeriggio al Bocciodromo di Bambina dove la formazione del luogo affronta il Possaccio di Varese nella Terza giornata del campionato nazionale di serie A2 F. I. B. categoria Raffa.

L’Edera Marsala, dopo la prima sconfitta a Terni, affronterà in casa la Possaccio di Varese nella terza giornata d’andata del Campionato Nazionale di Bocce F. I. B. Raffa di serie A2. Si prospetta un match d’alto livello agonistico visto che ad affrontarsi vi sono due formazioni di peso del girone 1, l’Edera di Marsala che ha sfiorato la promozione nello scorso campionato e la Possaccio di Varese (in A2 da quest’anno, dopo aver​ acquistato il titolo dall’Alto Verbano che ha cessato la propria attività) che​ annovera fra i suoi componenti di maggior spicco grandi affermazioni delle bocce varesine.​ Inoltre, la Possaccio con i suoi 6 punti, avendo collezionato due risultati pieni su due incontri, guida la classifica alla vigilia della terza giornata del campionato, assieme alla Rinascita di Modena.

L’Edera Marsala con i sui 3 punti è attualmente quarta, avendo perso per 5 a 3, fuori casa, contro la IMP Edile Piccirillo. Dopo un inizio gara apparentemente favorevole per l’Edera ha chiuso in svantaggio (3 a 1) il primo tempo. Nella ripresa, malgrado grinta ed impegno, l’Edera non ha saputo ribaltare il risultato, perdendo l’incontro (5 a 3). Archiviata la sconfitta, la formazione allenata da Vincenzo Iannarino si sta preparando per ospitare la Possaccio di Varese con i dovuti accorgimenti, ma senza paura, perché l’Edera Marsala ha le giuste potenzialità per affrontare l’incontro a testa alta. E, magari di fare pure risultato, sfruttando al meglio le proprie risorse e puntando sul fattore campo.

​Edera Marsala vs Possaccio di Varese è uno di quegli incontri aperti a qualsiasi risultato, un motivo in più per non mancare oggi, sabato 26 ottobre alle ore 14:00, al Bocciometro di contrada Terrenove Bambina a Marsala. Lo “spettacolo”, per gli amanti delle bocce, è assicurato. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. ​