Marsala, un seminario scuola-imprese: “dall’alternanza all’apprendistato”

“Dall’alternanza all’apprendistato nel sistema duale, tra teoria e pratica” è il tema di un seminario che si terrà a Marsala il 13 dicembre prossimo, alle ore 09.00, presso. Il Complesso Monumentale di San Pietro-Marsala.

Il Seminario, che Risente fra le attività previste del Progetto “APPRENDISTATO PER IL MIO FUTURO” (Avviso n. 1796 del 09/05/2019 della Regione Siciliana – Ass.to Istruzione e Formazione Professionale), è stato promosso dall’I.T.E.T. “G. Garibaldi”. L’istituzione e scolastica di Marsala è stata ammessa al Catalogo di Offerta Formativa in Apprendistato di primo livello della Regione Sicilia.

L’I.T.E.T. “G. Garibaldi” di Marsala, attraverso questo. Progetto, è impegnata a rafforzare il proprio ruolo nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora P.C.T.O., e di interventi di politiche attive del lavoro rivolte ai propri studenti e diplomati grazie al supporto e all’assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A., ente in house dell’Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro.

Vista l’importanza dei temi trattati al seminario sono invitate a partecipare le scuole e le aziende del territorio, in. particolare quelle operanto nel settore Economico e Turismo con cui l’istituto intende attivare un programma di durata almeno biennale, rivolto agli alunne/i del 4° anno.

Il Programma di apprendistato consente agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e quinto anno del corso di studi, alternando la frequenza delle lezioni in classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico-professionale. Esso si sviluppa negli ultimi due anni del corso di studi, e si conclude con il conseguimento del diploma. L’integrazione tra l’apprendimento in aula e l’esperienza lavorativa è supportata e favorita per ciascuno “studente-apprendista” da un tutor aziendale e da uno scolastico individuato dalla scuola.

Agli allievi che verranno assunti con contratto di apprendistato di I livello ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 81/2015 sarà corrisposto un trattamento economico mensile in proporzione alle ore svolte in azienda e secondo quanto previsto dai C.C.N.L. applicati dalle aziende. I percorsi del 4° e 5° anno saranno ridefiniti attraverso la progettazione congiunta tra scuola e impresa in modo da realizzare un profilo caratterizzato da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle richieste provenienti dal settore produttivo e favoriscano la transizione dalla scuola al lavoro.

“L’apprendistato di primo livello – dice il nuovo Dirigente Scolastico Loana Giacalone dell’ITET, Istituto Tecnico Economico e per il Turismo, “Garibaldi” di Marsala, prevedendo periodi di formazione a scuola e on the job in impresa, traghetta di fatto la scuola, all’interno del sistema duale, facendo da ponte tra scuola e professione, colmando, come già il P.C.T.O., prima Alternanza Scuola lavoro, il gap prima esistente tra aule scolastiche e mondo del lavoro”.

“Il convegno ha proprio l’obiettivo – sostiene sempre Loana Giacalone dell’I.T.E.T. “G.Garibaldi” di Marsala – di focalizzare le opportunità di tale istituto dell’apprendistato, le straordinarie opportunità che offre in termini di hard e soft skills, di crescita umana e professionale. Fondamentale sarà ricomporre il mosaico degli aspetti formativi, gestionali, normativi del contratto di apprendistato, attraverso il confronto tra i diversi attori che ne concorrono. Ringrazio per questo il supporto dell’Assessorato Istruzione e formazione professionale , nella persona dell’assessore Roberto Lagalla, dell’USR Sicilia, nella persona della dott. Margherita Carastro e del presidente di Sicindustria Trapani, dott.Gregory Bongiorno.Sono invitati a partecipare i dirigenti scolastici, i responsabili P.C.T.O da loro individuati ed una delegazione di studenti”.

“Ci aspettiamo un’ampia partecipazione delle aziende del territorio – conclude il dirigente scolastico Loana Giacalone -. Ricordo che, oltre ad essere una straordinaria possibilità di crescita condivisa nel territorio, i nuovi contratti in apprendistato prevedono uno sgravio retributivo per il datore di lavoro, aspetti che verranno tutti approfonditi dal Presidente della Camera di Commercio di Trapani, dott. Giuseppe Pace, e dalla Consulente Infocamere, dott. Maddalena Venezia”.