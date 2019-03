Marsala, barbaramente uccisa Nicoletta indelicato

Arrestati gli autori: Carmelo Bonetta e Margareta Buffa, devono rispondere di per omicidio e soppressione di cadavere.

Sconvolta Marsala per l’efferato omicidio di Nicoletta Indelicato, la venticinquenne scomparsa la notte tra sabato e domenica scorsa. Nel corso della notte appena trascorsa il corpo della giovane marsalese è stato rinvenuto parzialmente carbonizzato e sotterrato in contrada Sant’Onofrio dai Carabinieri. Da quanto trapelato pare che la giovane donna sia stata uccisa in modo ritenuto “orribile”.

“E’ stato un massacro. Non ci sono altre parole per definire come è stata uccisa Nicoletta. Il corpo è stato trovato questa notte, in Contrada Sant’Onofrio. Secondo le prime perizie, è stata uccisa a calci e pugni, poi è stata presa a coltellate: ben sei. Il corpo è stato parzialmente bruciato, il cadavere sotterrato in campagna. La giovane, inoltre, presenta sul volto tumefatto anche segni di bruciature di sigarette – riporta testuale la testata Tp24”.

Alla localizzazione del corpo gli inquirenti sono arrivati a seguito della confessione dei due responsabili Carmelo Bonetta, 35 anni, maestro di balli caraibici e Margareta Buffa, di 29 anni, che aveva una relazione sentimentale con l’uomo. Fin dalle prime battute gli inquirenti hanno ritenuto sospetta la posizione di Margareta Buffa, sua “amica”, la stessa con cui aveva trascorso l’ultima notte in un locale pubblico a Castelvetrano. La Buffa davanti al PM si è confusa e le sue dichiarazioni spesso erano in contraddizione con quanto dichiarato poco prima. Stava mentendo. Dopo 12 ore di interrogatorio i due carnefici hanno alla fine ceduto agli inquirenti, confessato e fornito le indicazioni per il rinvenimento del cadavere orribilmente profanato. Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, indagati per omicidio e soppressione di cadavere, sono finiti i manette.

Il movente non è ancora chiaro, pare che dietro al barbaro omicidio si apra per gli inquirenti uno scenario difficile da decifrare, fatto di strane frequentazioni, di giri poco chiari, che avrebbero influito sulla crescita di tensioni tra le due amiche.

Il corpo della sfortunata ragazza è stato trasportato all’obitorio presso il Cimitero di Marsala dove sarà eseguita l’autopsia. Solo dopo la salma di Nicoletta Indelicato sarà affidata ai genitori per le esequie funebri.