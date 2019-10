Marsala, trasporto pubblico effettuato con mezzi poco efficienti e servizi non puntuali

I disservizi del trasporto pubblico a mezzo autobus a Marsala è carente a causa dei mezzi, che oltre ad essere pochi non sono completamente efficienti e causano ritardi su tutte le linee.

La denuncia è del consigliere comunale Ivan Gerardi che ha firmato una interrogazione al sindaco per conoscere cosa intende fare l’Amministrazione al fine di garantire mezzi più adeguati, un servizio più efficiente ed la tutela per i lavoratori che accumulano centinaia di ore di straordinario non pagato e gli viene pure negato il diritto di andare in ferie.

Nell’interrogazione Gerardi scrive che: ” i cittadini hanno più volte denunciato un servizio di trasporto con mezzi poco efficienti e poco puntuali. Inoltre molti degli autobus attualmente in servizio, sono da rottamare. Inoltre il personale dal mese di giugno è stato dimezzato e agli autisti in servizio sono state negato le ferie, come per l’anno 2018. Gli autisti vantano emolumenti per circa 200 ore di lavoro straordinario non retribuito.

Alla luce di ciò il Consigliere Comunale Ivan Gerardi interroga il sindaco e la sua giunta municipale al fine di conoscere: cosa intende fare l’Amministrazione al fine di garantire autobus adeguati per numero e per condizioni meccaniche per un servizio più efficiente e l’aumento degli organicl per meglio tutelare i lavoratori. Del resto se i mezzi sono buoni e vi sono sufficienti unità lavorative il personale lavora meglio ed i ritardi scompariranno.

Certamente non saranno le ‘brillanti’ corsie preferenziali istituite a macchia di leopardo nel centro urbano di Marsala a risolvere le carenti condizioni dei mezzi e l’insoddisfazione del personale del servizio di trasporto pubblico in Città