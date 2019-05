Marsala, servizi anti droga: un uomo arrestato e 8 persone segnalate alla Prefettura

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nel corso della settimana appena trascorsa, hanno rinforzato i servizi di controllo del territorio con l’impiego di numerose unità e mezzi, finalizzati sia alla prevenzione e repressione dei reati legati al mondo della droga

Nel corso dei servizi anti droga i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Trapani 8 soggetti, quali assuntori abituali di stupefacenti. Contestualmente la sostanza stupefacente, di circa 50 grammi di sostanze illecite, sono state poste sotto sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Marsala, invece, diretta dal Maresciallo Maggiore Gaspare Paladino, hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala, Roberto Albetro, classe ’60, dovendo lo stesso espiare una pena di due anni e due mesi per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trapani.