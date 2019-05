Asportazione abusiva sabbia dal litorale, denunciate 2 persone e sequestrati beni per 400 mila euro

Nella giornata di ieri, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano ed i militari della Stazione di Marinella individuavano nella località balneare di Triscina due soggetti (padre e figlio), sorpresi mentre prelevavano arbitrariamente sabbia rossa, tramite un escavatore da un’area estesa 20.000 Nella giornata di ieri, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano ed i militari della Stazione di Marinella individuavano nella località balneare di Triscina due soggetti (padre e figlio), sorpresi mentre prelevavano arbitrariamente sabbia rossa, tramite un escavatore da un’area estesa 20.000

Per il trasporto della sabbia rossa dall’area che avevano trasformato in una cava abusiva, stavano impiegando 2 autocarri. Dagli accertamenti esperiti veniva fuori che il terreno, di proprietà di privati, risulta affidato a uno dei due soggetti per effettuare alcuni lavori di movimento terra e non. Pertanto padre e figlio venivano denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, per asportazione abusiva sabbia. Mentre l’intera area, l’escavatore e i due camion, per un valore complessivo di€400.000,00, venivano sottoposti a sequestro.