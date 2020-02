Marsala senza acqua, nuovo guasto nella condotta idrica

Manca l’acqua A Marsala da ieri sera. Disagi fra la popolazione che per almeno 48 tempo utile alla riparazione a cui si giungeranno i consueti problemi del raggiungimento della pressione necessaria a garantire l’acqua a tutta l’utenza.

Un danno alla rete idrica passante per via Tunisi ha comportato la momentanea sospensione dell’acqua in alcune zone di Marsala. Tecnici e operai sono già sul posto – circa 400 metri dopo l’incrocio con la via Vito Parrinello, in contrada Ciancio – per riparare la rottura.

Il danno è nella condotta principale che raggiunge Piazza Caprera e, da lì, il centro città e la zona nord. Dopo la saldatura, si dovranno attendere i consueti tempi tecnici per la messa in funzione degli impianti di pompaggio che dovranno garantire la giusta erogazione. La riparazione della tubazione perforata è stata avviata tempestivamente, ma saranno necessarie almeno 48 ore per il completo ripristino ed altrettante – se non di più – prima che l’acqua torni a scorrere regolarmente in tutti i rubinetti dell’utenza fornita dal l’acquedotto comunale.