Marsala, saranno premiati i carri allegorici più originali ed animati del prossimo carnevale

Sfilate di Carri allegorici e Gruppi in maschera per il Carnevale a Marsala, nel prossimo mese di Marzo (dal 2 al 4). È quanto intende organizzare l’Amministrazione comunale che, a tal fine, ha pubblicato un Avviso per consentire la partecipazione all’iniziativa di animazione e promozione territoriale. In particolare, Associazioni, Enti, Comitati, etc. – senza fini di lucro e residenti anche fuori città – possono presentare istanza entro il prossimo 12 febbraio.

Ai partecipanti, in forma singola o associata, compete ogni spesa inerente la realizzazione dei carri allegorici accompagnati, nelle sfilate, da gruppi danzanti e maschere. Il tutto, non in contrasto con religioni, morale, comune senso del pudore e che non inciti alla violenza o all’odio razziale.

L’Amministrazione comunale, oltre a farsi carico dell’organizzazione dell’iniziativa e di taluni aspetti tecnici/finanziari (percorsi, piano di sicurezza, SIAE, ecc.), contribuirà alle spese dei partecipanti nelle forme e nei limiti previste nell’Avviso. In più, una Commissione valuterà i carri più originali e animati, assegnando premi al primo classificato (“Crociera nel Mediterraneo”) e al secondo (“Weekend in Sicilia”).