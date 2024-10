Marsala, “Opera, Operetta ed Arie Napoletane” il 13 ottobre al Sollima

Si apre con un viaggio musicale senza confini, fra note e armonie, la II parte della XXIV Stagione Concertistica dell’Associazione Beethoven al Sollima

Tutto pronto al Teatro Sollima di Marsala per l’atteso evento spettacolo “Opera, Operetta ed Arie Napoletane”. Il sipario, del primo dei sette appuntamenti del ricco e variegato cartellone della II Parte della Stagione Concertistica, si apre con tre grandi artisti siciliani: Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte). L’Associazione Beethoven, presieduta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero, ha pensato in grande e si è assicurata la presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale per appagare i gusti di un pubblico sempre più attento ed esigente. Il cartellone di sette spettacoli offre agli spettatori un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della musica in tutte le sue sfumature, riconfermando Marsala come contenitore di arte e cultura. Tra il 13 ottobre e il 15 dicembre 2024, il Teatro Sollima di Marsala sarà il palcoscenico di questi eventi imperdibili, con un programma ricco e variegato per una imminente stagione concertistica che si prospetta come un viaggio culturale e sensoriale che attraversa epoche, stili e generi.

Il 13 ottobre si comincia con: “Opera, Operetta ed Arie Napoletane”, un debutto che rende omaggio alla grande tradizione lirica italiana, con un delicato connubio tra opera, operetta e canzone napoletana. Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte) saranno protagonisti di una serata in cui la maestosità delle arie d’opera si mescola alla leggerezza dell’operetta e al calore delle canzoni partenopee. Questo concerto promette di evocare le emozioni più profonde del pubblico, celebrando il patrimonio musicale italiano con grazia ed eleganza. Il programma della serata si aprirà con “Estrellita” di Manuel Ponce, una melodia dolce e nostalgica che prepara il pubblico ad un viaggio emozionante. Seguiranno capolavori come “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi di G. Puccini, dove la voce del soprano Di Falco saprà toccare le corde del cuore. Non mancheranno i classici napoletani come “Era de Maggio” di P.M. Costa e “Core ‘ngrato” di S. Cardillo, brani che evocano le atmosfere uniche e intramontabili della tradizione partenopea. Il programma proseguirà con “Il bacio” di Arditi e “Musica proibita” di Gastaldon, per poi giungere a “Non ti scordar di me” di De Curtis, un vero e proprio inno all’amore eterno. La musica da operetta sarà rappresentata da “Tace il labbro” da La vedova allegra di F. Lehàr e “Frou frou del tabarin” da La Duchessa del bel Tabaren, che porteranno una ventata di leggerezza e allegria. Inoltre, “Tu che m’hai preso il cor” di Lehàr e il celebre “Brindisi” da La Traviata di G. Verdi offriranno momenti di pura estasi musicale. Per concludere in bellezza, il bis che vedrà l’esecuzione di un un classico che non ha bisogno di presentazioni, capace di accendere la passione e l’orgoglio di ogni italiano.

Tra il 13 ottobre e il 15 dicembre 2024, il palcoscenico del Teatro Sollima di Marsala ospiterà 7 spettacoli, eventi imperdibili, che l'Associazione Beethoven ha voluto racchiudere in un programma ricco e variegato per gli amanti della buona musica.

Info, prenotazioni, Tesseramento: 320.6905330 – 339.7361339

“Opera, Operetta ed Arie Napoletane”

Teatro Sollima di Marsala – domenica 13 ottobre ore 18.00

Silvia Di Falco (Soprano) – Salvy Marino (Tenore) – Leonardo Pavia (Pianista)

PROGRAMMA

Manuel Ponce “Estrellita”

G.Puccini “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi

P.M.Costa “Era de Maggio”

Arditi “Il bacio”

F.Lehàr “Tace il labbro” da La vedova allegra

S.Cardillo “Core ‘grato”

“Frou frou del tabarin” da La Duchessa del bel Tabaren

Gastaldon “Musica proibita”

De Curtis “Non ti scordar di me”

F.Lehàr “Tu che m’hai preso il cor”

G.Verdi “Brindisi” da La Traviata

CURRICUL DEGLI ARTISTI

Silvia Di Falco

E’ una talentuosa soprano italiana, originaria di Ragusa. Ha iniziato il suo percorso musicale giovanissima, conseguendo il diploma con il massimo dei voti presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania. Durante il suo percorso di studi, Silvia ha avuto l’opportunità di lavorare con il rinomato tenore William Matteuzzi e di partecipare a numerose masterclass tenute da maestri di fama internazionale come Raina Kabajvanska, R. Maragliano, Elio Battaglia, Luciana Serra e Renato Francesconi. La sua carriera ha preso il via ufficialmente nel 2004, quando ha debuttato a Catania nell’opera “Lo frate ‘nnamorato” di Donizetti, ottenendo subito un grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica. La voce di Silvia Di Falco è stata spesso descritta come un capolavoro di spiritualità, armonia e delicatezza. La sua capacità di spaziare con naturalezza dai ruoli drammatici a quelli brillanti le ha permesso di interpretare un vasto repertorio operistico con grande maestria. Tra i ruoli che ha interpretato con successo si annoverano quelli in opere come “La Traviata”, “Tosca”, “Madama Butterfly” e “Lucia di Lammermoor”. La sua carriera internazionale l’ha portata ad esibirsi in prestigiosi teatri e festival in Italia e all’estero, dove ha sempre raccolto consensi entusiastici per la sua presenza scenica e la sua interpretazione emozionante. Silvia Di Falco ha collaborato con orchestre di livello mondiale e ha lavorato sotto la direzione di direttori d’orchestra illustri, consolidando la sua reputazione come una delle soprano più talentuose della sua generazione.

Salvy Marino Benvegna

E’ un tenore nato a Palermo. Dopo aver completato gli studi tecnici, ha iniziato a studiare canto, fonetica ed emissione vocale con il soprano Silvana Alessio Martinelli e musica con la docente Daniela Mannone. Nel 1989 si è trasferito a Marsala partecipando a numerose opere in concerto, tra cui “Pagliacci” di R. Leoncavallo, “Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini e “Tosca” di G. Puccini. Inoltre, è stato chiamato dal maestro Fortunato per cantare nell’opera “La terra malata” su libretto di Francesca Miraglia. Nel 1994, ha vinto una borsa di studio dell’E.A.O.S.S. di Palermo, che gli ha permesso di frequentare l’accademia del famoso soprano svedese Sonya Stenhammar. Questo ha aperto ulteriori porte alla sua carriera internazionale, portandolo a esibirsi in Europa, Canada, Australia e Asia. Marino ha collaborato con molti pianisti rinomati, tra cui Giuseppe Lo Cicero, Antonino Fortunato, Luana Struppa, Leonardo Pavia e Salvatore Scinaldi. La sua carriera include centinaia di concerti e partecipazioni a prestigiosi festival e competizioni. La sua voce è stata elogiata per la sua potenza e versatilità, capace di affrontare un repertorio che spazia dal classico al moderno con grande abilità. Ha recentemente avviato un nuovo progetto vocale e musicale con la pianista Luana Struppa, il soprano russo Masha Egòrova, il soprano e pianista Antonella Urso, il pianista Leonardo Pavia, la violinista Zoya Nademlynsca.

Leonardo Pavia

E’ un pianista marsalese. Ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di sei anni, dimostrando da subito un talento innato. Nel 1980, è stato ammesso al conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani, dove ha studiato sotto la guida del Maestro Giuseppe Lo Cicero. Nel 1986, ha conseguito il diploma in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Successivamente a frequentato diversi corsi di perfezionamento, tra cui il prestigioso corso dell’Accademia Internazionale di Musica “L. Perosi” di Biella sotto la guida del Maestro Aldo Ciccolini e il corso del Centro Arte e Cultura “Euterpe” di Trapani con il Maestro Boris Petrushanski. Non contento di queste esperienze, ha continuato ad approfondire i suoi studi in pianoforte e composizione sotto la guida del Maestro Eliodoro Sollima. Nel 2003, Pavia ha frequentato il Corso di Avviamento e Perfezionamento per Maestro Collaboratore presso il Teatro Lirico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, un’esperienza che ha arricchito ulteriormente la sua formazione artistica. Durante la sua carriera, si è esibito sia come solista sia come accompagnatore lirico, ricevendo il plauso di pubblico e critica in Italia e all’estero. Attualmente è impegnato in un’intensa attività concertistica e cameristica, esibendosi in formazioni di duo, trio ed ensemble. Collabora con diversi enti e associazioni musicali, portando la sua musica a un pubblico sempre più vasto. Inoltre, Pavia è dedito all’insegnamento, trasmettendo la sua passione e la sua esperienza a nuove generazioni di musicisti. Tra i suoi riconoscimenti più prestigiosi, spicca la vittoria del Primo Premio all’XI Concorso “Benedetto Albanese G. Cerri” di Caccamo. Questo premio ha ulteriormente consolidato la sua reputazione di pianista di talento e dedizione.

