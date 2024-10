Marsala, lento il ripristino degli impianti sportivi

La ristrutturazione degli impianti sportivi a Marsala tra sfide della Pubblica Amministrazione e malumori di società sportive e tifoserie.

La situazione al campo sportivo Municipale Lombardo Angotta di Marsala continua a destare preoccupazione tra tifosi e società. Il ripristino del manto erboso procede molto lentamente. Sui social c’è chi sostiene che i lavori non sono ancora iniziati, ma questa è una notizia da prendere con le pinze. Il dato inconfutabile è che il campionato è iniziato e che lo stadio non è ancora pronto a disputare gli incontri, causando malumori e problemi logistici per la squadra del Marsala, priva di un campo di gioco. La comunità sportiva e i tifosi attendono che i lavori di ripristino vengano avviati per garantire alla squadra del Marsala un terreno di gioco adeguato. La cittadinanza chiede risposte concrete e tempestive per risolvere i disagi e i ritardi che compromettono il servizio sportivo. L’incapacità di rispettare i tempi e i mandati necessari per garantire strutture funzionanti e sicure è inaccettabile, e devono essere prese misure immediate per assicurare che tali situazioni non si ripetano in futuro.

L’Amministrazione Grillo, intanto, ha effettuato un sopralluogo tecnico-amministrativo negli impianti sportivi di Marsala per valutare la qualità della gestione delle strutture affidate alle Associazioni e Società sportive. Al sopralluogo, guidato dall’assessore Ignazio Bilardello, hanno partecipato la dirigente Giovanna Basiricò, il collaboratore Tony Genna e il tecnico Fabrizio Giacomarro. La qualità della gestione è cruciale per la salute degli impianti sportivi e la cura dei locali, e durante il sopralluogo, i gestori hanno rassicurato le autorità sulle modalità di amministrazione e manutenzione delle strutture. Maggiori vincoli e garanzie, inclusi requisiti fideiussori, sono essenziali per preservare e migliorare le strutture sportive di Marsala. La gestione degli impianti sportivi deve essere affidata a enti e associazioni che possano garantire una manutenzione adeguata e il rispetto delle condizioni contrattuali. Senza un’azione decisiva, i problemi persistenti continueranno a minare la qualità delle strutture e il benessere degli utenti. La situazione attuale richiede risposte concrete e tempestive per risolvere i disagi e i ritardi che compromettono il servizio sportivo. La manutenzione degli impianti dovrebbe essere una priorità, ma sembra che manchino vincoli e garanzie adeguate per preservare i beni affidati nel tempo. Maggiori vincoli e garanzie, anche fideiussorie, potrebbero garantire una gestione più responsabile e attenta.

Continuano, intanto, i lavori di riqualificazione nei quartieri popolari di Marsala, in particolare al campetto di calcio di via Istria, situato nella zona periferica lungo la via Salemi. Gli interventi riguardano la collocazione di una nuova recinzione con adeguata porta d’ingresso e la compattazione dell’area del campetto. Durante un sopralluogo, il sindaco Massimo Grillo, accompagnato dal vicesindaco Giacomo Tumbarello, dal consigliere Michele Accardi e dall’architetto Stefano Pipitone, ha voluto conoscere i dettagli dei lavori, incluso il cronoprogramma. Sebbene l’Impresa incaricata abbia già avviato gli interventi, il risultato più importante è ridare ai ragazzi di via Istria la possibilità di giocare all’aria aperta in sicurezza.

